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哈里梅根作風高調易引賊 9個月來9次報警

環球社會熱點 12:42 2021/04/09

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哈里王子與梅根退出英國王室後，二人移居加州並在洛杉磯租住天價豪宅，鄰里都是名人。哈里及梅根曾於專訪中透露憂慮安全問題，由於他們作風高調，容易成不法分子的目標。據悉自他們遷入加州以來，當地警方已9度接獲通報，前往哈里梅根大宅處理事件。

認為愛妻遭虐待 哈里據報想英國王室向梅根道歉 【下一頁】

自哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）及1歲兒子阿奇（Archie）搬入蒙特西托（Montecito）住所以來，當地警方屢次接獲通報，包括防盜警報鳴響及入屋盜竊等事故，並前往大宅處理事件。

去年7月哈里及梅根分別4度致電當地警局，均發生於凌晨時間。其中一次呼叫僅是一般電話請求，其餘則被紀錄為「防盜警報鳴響」（alarm activations），需要警方前往大宅查看。另外去年11月他們再度致電警方，被列作「其他優先事項」。

哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉 【下一頁】

此外，去年聖誕節前夕的凌晨4點多，有人聲稱指一名男子非法闖入大宅，警方其後於2日後前往哈里及梅根大宅調查，並把事件列作入屋盜竊，最終成功拘捕犯人。哈里與梅根最近一次致電警方為2月16日，原因為防盜警報鳴響。

哈里與梅根接受奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時透露，淡出王室後很憂慮安全問題，但王室仍然撤走負責保護他們一家三口的保安。由於不再是王室成員，哈里與梅根將自行承擔保安成本。

責任編輯：郭麗明

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