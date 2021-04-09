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斥亞裔便衣巡警「中國來的混蛋」紐約女被捕

環球社會熱點 11:24 2021/04/09

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美國各地近期出現針對亞裔的襲擊案，紐約市成立全亞裔便衣警察隊伍，在市內亞裔人口眾多的地區加強巡邏及打撃針對亞裔的仇恨犯罪。一名非裔女子在美甲店内發表歧視亞裔言論，並以粗言辱駡亞裔便衣巡警而被捕。

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澳洲餐廳員工涉歧視亞裔 老闆唔鬧仲支持 【下一頁】

事發於周二（6日）晚上，警方指一個名為威廉斯（Sharon Williams）的50歲女子，於唐人街的美甲店騷擾及歧視店内亞裔員工，包括斥責對方「將新冠病毒帶入美國。」（brought the corona to this country.）

威廉斯於美甲店内鬧事後仍不罷休，走到街上繼續叫駡。威廉斯騷擾路人時，遭一名於街頭上巡邏的亞裔便衣警察問話。

但威廉斯繼續以「馬騮」（Monkey）及「中國來的混蛋」（Chinese mother f*****）等字眼，侮辱這名亞裔警察。警察當場拘捕威廉斯，並以嚴重騷擾罪（Aggravated Harassment），以及非法入侵罪（Criminal Trespass）起訴她。

紐約警方今年已錄得32宗針對亞裔人士犯罪個案，較去年所錄得7宗為多。警方成立由亞裔人士組成的便衣警察隊伍，在公眾場所巡視，以打撃潛在針對亞裔人士的罪行，預防及適時制止仇恨亞裔犯罪個案。

責任編輯：鄭錦玲

 

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