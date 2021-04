斥亞裔便衣巡警「中國來的混蛋」紐約女被捕

美國各地近期出現針對亞裔的襲擊案,紐約市成立全亞裔便衣警察隊伍,在市內亞裔人口眾多的地區加強巡邏及打撃針對亞裔的仇恨犯罪。一名非裔女子在美甲店内發表歧視亞裔言論,並以粗言辱駡亞裔便衣巡警而被捕。

事發於周二(6日)晚上,警方指一個名為威廉斯(Sharon Williams)的50歲女子,於唐人街的美甲店騷擾及歧視店内亞裔員工,包括斥責對方「將新冠病毒帶入美國。」(brought the corona to this country.)

威廉斯於美甲店内鬧事後仍不罷休,走到街上繼續叫駡。威廉斯騷擾路人時,遭一名於街頭上巡邏的亞裔便衣警察問話。

但威廉斯繼續以「馬騮」(Monkey)及「中國來的混蛋」(Chinese mother f*****)等字眼,侮辱這名亞裔警察。警察當場拘捕威廉斯,並以嚴重騷擾罪(Aggravated Harassment),以及非法入侵罪(Criminal Trespass)起訴她。

紐約警方今年已錄得32宗針對亞裔人士犯罪個案,較去年所錄得7宗為多。警方成立由亞裔人士組成的便衣警察隊伍,在公眾場所巡視,以打撃潛在針對亞裔人士的罪行,預防及適時制止仇恨亞裔犯罪個案。

