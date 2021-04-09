【美圖股價】美圖斥資7.8億三度買加密貨幣 帳面已賺1.5億、為去年盈利2倍

▲ 美圖三度入市購買加密貨幣，至今帳面已賺約1.5億元。

美圖 （01357） 近一個月三度購買加密貨幣，美圖披露，全資子公司美圖香港於4月8日在公開市場交易中進一步購買175.67798279單位的比特幣，總對價約1000萬美元（約7800萬港元）。美圖今日高開1.9%，最新升幅擴大至6.5%，暫報2.77元，成交超過6300萬元。

美圖在3月5日、3月17日已經兩度入市買以太幣和比特幣，涉31000單位的以太幣，總對價約5050萬美元，以及765.20724325單位的比特幣，總對價約為3950萬美元。加上本次購買的比特幣，美圖已經合共斥資1億美元（約7.8億港元）購買加密貨幣。

比特幣和以太幣近一個月均上漲，美圖早前持有的比特幣及以太幣帳面已賺約1928萬美元（約1.5億港元）。參考美圖去年的經調整利潤為6089萬元人民幣，意味美圖目前在加密貨幣的獲利超過其全年盈利的2倍。

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編輯：陳健婷