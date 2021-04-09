斯里蘭卡前選美冠軍被捕 台上強搶后冠涉襲擊

斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）周日（4日）舉行一場名為「斯里蘭卡太太」（Mrs Sri Lanka）的選美比賽，頒獎時出現鬧劇。上屆冠軍當眾指現任冠軍已經離婚，並當眾搶走現任冠軍后冠。據報，強搶后冠的上任斯里蘭卡冠軍及助手，被警察以涉嫌襲擊罪名拘捕。

「搶后冠」事件引來國際關注，頒獎片段於網上廣為流傳。現任冠軍席爾瓦（Pushpika De Silva）被2019年冠軍得主朱麗（Caroline Jurie）當眾直接搶走后冠，席爾瓦其後於Facebook發文表示，自己事後需要去醫院治療頭部。

事發影片

斯里蘭卡高級警察官員魯哈娜（Ajith Rohana）表示，警方已經以涉嫌襲擊及毀壞劇院的罪名，逮捕朱麗及其助手。警方透露，法庭聽證會將於4月19日舉行，兩人於周四（8日）已被保釋離開。

席爾瓦周一（5日）曾表示，已經就不合理和具侮辱成分的待遇採取法律行動。周四席爾瓦在首都警察局外指，若朱麗肯公開道歉就就會撤銷指控。但其後被朱麗拒絕，席爾瓦回應指，自己試圖在法庭外完結事件。

被指不合資格 斯里蘭卡選美冠軍遭強搶后冠（有片） 【下一頁】

據悉，選美比賽主任賈亞辛哈（Chandimal Jayasinghe）要求朱麗，就舞台及後台更衣室的鏡子損壞賠償。賈亞辛哈其後補充指因為朱麗的舉措，令活動拖延2個多小時，所以比賽場地劇院管理部門要求朱麗，額外支付50萬盧比（約2萬港元）。

另外，主辦方亦指控朱麗對賽事名聲造成負面影響。現時斯里蘭卡社交媒體上，剝奪朱麗「世界太太」（Mrs World）頭銜呼聲極高。還有網民製作「迷因圖」（meme）諷刺朱麗應該更改頭銜為「地下世界太太」（Mrs Under World）。

責任編輯：李俊儀