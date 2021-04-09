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【新世界發展】鄭志剛「新造型」受訪　目標約5年後新世界非地產收入佔3成

股市 10:59 2021/04/09

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【新世界發展】鄭志剛「新造型」受訪　目標約5年後新世界非地產收入佔3成

新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛接受彭博電視採訪時表示，希望非地產業務在5至7年內能創造多達30%的收入。在截至去年12月止半年，保險和其他非地產的戰略投資的收入約佔集團收入的21%。鄭志剛重申看好大灣區發展，新世界的目標是成為大灣區最大的香港開發商。

新世界的業務涉足零售、航空、基礎設施和交通運輸等，集團正通過加大對醫療健保、教育和保險等業務的投資，尋求擴大在內地的佈局。鄭志剛稱，集團正為內地的保險牌照和建造一所學校做準備。自2016年以來，新世界發展已斥資逾300億港元（39億美元）購買了大灣區150萬平方米的土地。

鄭志剛又指，計劃在2025年前，在中國9個城市及香港開設36個K11品牌的商住項目，目標是未來5年，旗下K11租賃項貝及住宅銷售實現雙位數增長。

對於近期愈來愈來人移民，鄭志剛稱對本港樓市仍然具信心，指本港中高端住宅市場需求旺盛，對香港非常樂觀。

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編輯：吳敏芳

港股 新世界發展（00017） 大灣區 香港 中國

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