美國或派戰艦赴黑海 俄警告隨時插手烏東

俄羅斯突然在接壤烏克蘭邊境地區增加軍事部署，令區域局勢急速升溫，使美國及歐盟等多國憂慮再次爆發衝突，紛紛呼籲雙方保持克制。美國國防部官員透露，美國可能派遣戰艦前往黑海，試圖降低發生衝突的可能，亦向俄羅斯表明，美國正密切關注事件。俄羅斯官員卻警告，隨時可能插手介入烏東地區。

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美國國防部官員向美媒表示，雖然美國海軍會定期在黑海巡航，但派遣戰艦能夠向俄羅斯政府傳達美方訊息，即華府密切關注局勢發展。根據協議，美國進入黑海海峽前需提前14日，向有關國家通報，暫未知美方有否通報。

國防部官員更指，海軍現正持續派遣監察機，在黑海上方國際領空監視俄國海軍活動，以及任何可能在克里米亞半島部署的軍事行動。縱然美方不願看見俄方加強軍事部署，但國防部官員表示隨時準備因應局勢改變而行動。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四（8日）表示，俄國今次部署的兵力是自2014年以來最多，對當前俄烏局勢表示憂慮。德國總理默克爾（Angela Merkel）亦致電俄國，促請盡快撤兵為局勢降溫。

然而，俄羅斯態度似乎仍然強硬，負責處理對烏克蘭關係的官員科扎克（Dmitry Kozak）警告，俄羅斯有可能介入烏東地區，保護當地生活的俄語居民。

責任編輯：吳漢培