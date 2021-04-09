【順豐盈警】順豐控股開市跌停 料首季盈轉虧蝕最多11億元

▲ 順豐預告首季最多虧損11億元人民幣。

順豐控股（深：002352）發布業績預告，首季度意外由盈轉虧。順豐控股料錄得虧損9億至11億元（人民幣，下同），而上年同期盈利9億元。順豐控股表示，扣除非經常性損益的淨虧損為10億至12億元，基本每股虧損0.2元至0.24元。

順豐開市跌停，A股其他快遞股亦急跌，韻達股份（深：002120）跌逾3%，圓通速遞（滬：600233）跌逾2%。港股上市的圓通速遞國際 （06123） 跌1.5%，中通快遞 （02057） 跌1.2%。順豐最新市值約3313億元。

順豐175億收購嘉里物流51.8%股權【下一頁】

順豐在業績預告中指，「中國快遞物流行業正面臨產業升級歷史性關鍵時間窗口」，公司在首季圍繞進一步提升綜合物流服務、供應鏈解決方案能力的發展方向，加大新業務開拓及資源投入力度、整合並優化資源、夯實運營底盤，導致成本短期承壓。

順豐表示，去年疫情一定程度上延緩公司資本性開支投入節奏，多環節出現產能瓶頸，公司從去年第四季開始增加臨時資源投入以承接增量，致近兩個季度成本承壓。另外，為滿足電商平台及客戶春節不打烊的安排，首季給予一、二線在崗人員補貼創歷史新高。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【業績|物流】中通快遞上季淨利按年跌44% 解決技術問題後復牌曾跌逾5%

【順豐入主】大摩上調嘉里物流目標價37%至22元 反映完成收購後產生協同效應

編輯：陳健婷