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【順豐盈警】順豐控股全日跌停 料首季盈轉虧蝕最多11億、「二季度利潤會好起來」

股市 17:51 2021/04/09

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順豐預告首季最多虧損11億元人民幣。

順豐控股（深：002352）周四發布業績預告，首季度意外由盈轉虧。順豐控股料錄得虧損9億至11億元（人民幣，下同），而上年同期盈利9億元。順豐控股表示，扣除非經常性損益的淨虧損為10億至12億元，基本每股虧損0.2元至0.24元。順豐開市跌停，全日未有起色，「一字板」報72.72元，最新市值約3313億元。

A股其他快遞股亦急跌，韻達股份（深：002120）全日跌2.6%，圓通速遞（滬：600233）跌逾2%。港股上市的圓通速遞國際 （06123） 跌1.7%，中通快遞 （02057） 跌1.7%。

內媒引述順豐投資者關係總監陳希文報道，「一季度（虧損）不是長期的問題，只是我們投入一下加大了，二季度利潤會好起來。不用太擔心，基本面沒有太大問題，純粹是業務量太多了，我們也投得太快了，導致（利潤）一下就下去了。」

順豐175億收購嘉里物流51.8%股權【下一頁】

順豐在業績預告中指，「中國快遞物流行業正面臨產業升級歷史性關鍵時間窗口」，公司在首季圍繞進一步提升綜合物流服務、供應鏈解決方案能力的發展方向，加大新業務開拓及資源投入力度、整合並優化資源、夯實運營底盤，導致成本短期承壓。

順豐表示，去年疫情一定程度上延緩公司資本性開支投入節奏，多環節出現產能瓶頸，公司從去年第四季開始增加臨時資源投入以承接增量，致近兩個季度成本承壓。另外，為滿足電商平台及客戶春節不打烊的安排，首季給予一、二線在崗人員補貼創歷史新高。

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編輯：陳健婷

港股 A股 圓通速遞國際（06123） 中通快遞—SW（02057） 順豐控股（深：002352） 圓通速遞（滬：600233） 韻達股份（深：002120）

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