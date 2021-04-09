滿貫集團與健倍苗苗兩強聯手 組多渠道銷售網 進軍國內市場

受疫情影響，去年零售市道低迷，尤其以藥品及化妝品影響最為嚴重，根據統計處數據，2020年全年總銷售價值較2019年減少一半，但亦有企業透過開拓綫上銷售而成功發展出新局面，例如最近公布業績的滿貫集團（03390），去年積極開發綫上銷售，成功令綫上銷售收入在一年間上升6倍，又與華潤醫藥（03320）合作開拓國內市場，昨日更公布與健倍苗苗（02161）組成合營公司，進一步豐富品牌組合，有望把握後疫情的高速增長機遇。

縱使受疫情影響，滿貫集團去年整體業績有所下降，但下半年虧損已比上半年顯著收窄74%，反映集團的策略調整顯見成效，同時疫情帶來的影響已逐步消退。其中，集團綫上銷售業務更由去年的35.4百萬港元大升至224.7百萬港元，錄得高達6倍的增長，集團以綫上綫下雙輪驅動業務策略，成功將疫情的影響減到最低，並令全年業績優於本地整體零售市場，在逆市中表現亮眼。根據滿貫集團年報指出，綫上增幅主要來自內地，反映內地市場潛力巨大。滿貫集團正不斷物色及引入優質品牌並已於日本設立新公司為當地保健美容產品的營運及分銷權進行磋商，以把握內地市場機遇，及迎接中港澳恢復通關後的反彈式消費。

▲ 滿貫集團主席兼行政總裁王嘉俊先生（左二）、健倍苗苗行政總裁黃一偉先生（右二）及雅各臣科研製藥有限公司首席財務官余振球先生（右一）及滿貫集團首席財務總監黃偉明先生（左一）一同出席了滿貫集團與健倍苗苗之戰略合作協議簽署儀式。

打造自有品牌提升盈利

滿貫集團昨日(8日)同時公布與健倍苗苗合作成立合營公司。協議達成後，滿貫集團與健倍苗苗各佔新合營公司的一半股權，並聯手開發及製造迎合且適應市場趨勢和消費者需求的自有中式保健品牌產品，透過滿貫集團的強大分銷渠道，以及豐富營銷策略經驗和強大品牌管理專長，通過新合營公司制定並實施各種銷售及營銷策略，以打造全新自有品牌產品的形象，面向本地及國內廣大消費者，積極增加市場份額。早於健倍苗苗上市前，滿貫集團已看好健倍苗苗業務並成為其策略投資者，是次合作雙方均對中成藥和中藥保健品及補品市場具有深入了解及專業知識，並擁有各自的獨有優勢，預料透過合作，將可成功把握國內龐大的消費群眾及疫情後高速反彈的市場機遇。

國策助開通大灣區市場

事實上，中國內地龐大數目及日趨老年化的人口，市場對信譽良好的中成藥及保健品的需求日趨殷切。去年11月中國中央政府更發佈了《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，當中規定（其中包括）允許在大灣區九個城市開展業務的指定醫療機構經審批後使用具有緊急臨床用途的香港註冊藥物，以及簡化進口香港註冊供外用中成藥的註冊程序。

▲ 滿貫集團以綫上綫下銷售布局，把握國內高速增長中的醫療保健藥物市場機遇。





此方案令於香港註冊的藥物更容易進入大灣區市場，並成為大灣區區內醫院的採購產品，可令本來僅可於本地銷售的藥物，短時間內發展至大灣區市場。而滿貫集團此前已與公司主要股東之一華潤醫藥的全資附屬公司訂立協議，在中國內地成立合資企業，預計將於今年第二季開始運作，同時有機會成為第一批受惠於以上方案的藥物分銷商，享有率先進駐大灣區市場的先機。

助力華潤龐大銷售網絡

而為配合消費者從綫下轉向綫上購物的趨勢，滿貫集團將會以社交媒體作為主，替自家品牌產品作推廣及宣傳，積極拓展O2O業務及綫上綫下雙輪驅動分銷模式，及於中國內地建構網紅團隊以推廣產品，進一步完善供應鏈及零售管理，配合以上提及的國家新政策及綫上銷售布局，以及通過華潤醫藥覆蓋全國超過十萬個下游客戶及內地超過850家自家零售藥房的銷售網絡，分銷由滿貫集團從海外各地為中國消費者搜羅之優質防疫用品及保健相關產品，令滿貫集團的銷售渠道將更趨多元化，將全面地打進國內高速增長中的醫療保健藥物市場，預計可為滿貫集團帶來龐大的商機並成為未來業務的主要增長點。

▲ 滿貫集團綫上銷售業務錄得高達6倍的年度增長，印證其綫上銷售策略成功，圖為滿貫位於京東商城的網店。

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