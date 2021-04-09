供應鏈金融科技SaaS第一股 聯易融科技領先同業 獲星級投資機構追捧

隨着近年企業應用日漸普及，加上疫情令更多企業需遙距工作，雲端軟件即服務（SaaS）行業因而備受熱捧，內地相關市場規模也在迅速擴大，當中供應鏈金融服務屬當中最大及發展最快的板塊之一。剛上市的聯易融科技（09959）作為此行業龍頭，近年交易額倍增，收入及毛利率亦大幅增長，除成為港股市場內供應鏈金融科技SaaS的第一股外，上市前更獲多間星級投資機構入股，成為近期新股焦點。

▲ 聯易融科技創始人、董事長兼首席執行官宋群。

供應鏈金融服務指通過利用供應鏈之內的大型企業（核心企業）的信用，令其供應商可將應收賬款以折讓價轉讓給金融機構，從而透過金融機構獲得融資而可提前收取現金；另一方面在該筆應收賬到期時，大型企業將直接還款給金融機構，從而改善供應鏈參與者的營運資金周轉。

作為供應鏈金融服務的參與者，聯易融科技利用人工智能（AI）、區塊鏈、大數據和雲技術等，為客戶提供全面的解決方案，不單可以讓供應鏈各方快速獲得互信，還可透過雲端及AI即時進行審查、算賬及評級等工作，將整個供應鏈流程自動化，並優化交易支付週期，從而節省大量成本，改善營運資金狀況。聯易融科技的技術處於市場最前沿，不但率先為供應鏈資產證券化設計了全面的數字化科技解決方案及應用區塊鏈科技，提升供應鏈金融及支付的可追溯性和真實性，更率先推出基於區塊鏈的跨境供應鏈金融科技解決方案。

交易總金額市場排名第一

供應鏈金融系統應用日益廣泛，但據資料顯示，現時內地機構如需自行搭建一個全方位具備分析技術能力的供應鏈金融系統，前期成本基本需要3至4千萬元人民幣（下同），每年單計維護和升級成本亦需約5百至1千5百萬元；相反若選擇採用租借第三方雲系統，則不但前期成本及搭建時間大幅縮減，每年更只需大約5百萬元左右作為服務費，故吸引不少機構選用。因此，在過去數年間內地此市場增幅驚人，預料核心企業和金融機構在第三方供應鏈金融科技解決方案上的年度支出將從2019年的100億元增長至2024年的693億元，複合年增長率達47.3%，同時預計第三方解決方案的支出在科技總支出中的佔比也將從2019年的23.0%升至2024年的42.2%，可見市場的潛力。

▲ 聯易融科技始終致力於通過科技和創新重新定義和改造供應鏈金融，堅持以科技為實體經濟服務。

而隨著行業發展，聯易融科技近年營收亦不斷高升，總收入及收益從2018年約3.8億元增加至2019年約7億元，增速達83%，2020年同比增速亦有47%，達約10.3億元，而其經調整後的淨利潤亦較2019年同比大幅增長近427%，達1.92億元，交易金額達1,638億元，佔國內市場交易總金額的20.6%，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，領先包括螞蟻集團及京東數科在內的其他對手。

企業覆蓋廣 客戶黏性強

事實上，至去年為止，聯易融科技服務及建立合作夥伴關係的核心企業超過340家，金融機構超過200家，涵蓋了25%以上的中國百強企業，包括國有企業、上市公司及其他大型企業，橫跨房地產、能源、建築、醫藥及製造等多個行業，中國前20大商業銀行和中國前20大券商中的16家均是聯易融科技的客戶，客戶留存率更高達99%。

▲ 至去年為止，聯易融科技服務及建立合作夥伴關係的核心企業超過340家，金融機構超過200家，涵蓋了25%以上的中國百強企業。

由於聯易融科技基於交易量的收入模式，2019年前五大核心企業利用其方案作交易的總額僅佔當時應付賬款的4.2%，隨著更多的解決方案不斷推出及與客戶合作關係的不斷深化，加上中國境內有超過4,500家評級AA或以上的企業和超過4,500家商業銀行、券商、信託公司和保險公司等，聯易融科技未來的用戶黏性、滲透率及客戶量預料將持續上升。

領新技術布局國際市場

上市後的聯易融科技除了將不斷拓展並強化供應鏈金融生態系統，以及持續進行科技和基礎設施的投資外，亦會進一步開拓國際市場，並提供跨境供應鏈金融及支付科技解決方案，例如在去年12月，聯易融科技及合作財團一同獲新加坡頒發數字批發銀行牌照，展開供應鏈金融業務的國際佈局，創造更大的增長空間。

聯易融科技領先的市場位置、技術和布局，以及優秀的行業前景均毋庸置疑，故吸引了眾多投資機構的關注。聯易融自2016年成立以來，便一直與騰訊保持業務合作，騰訊同時亦是聯易融科技的最大股東。而在上市前的多輪融資中，還吸引了包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司(GIC)、渣打銀行、BAI資本及招商局創投等國內外知名大型企業和基金。今次招股也引入6名基石投資者，合共投資3.65億美元股份，約佔發售股份三成多，當中包括貝萊德、富達國際、紅杉及新加坡經濟發展局等，約佔發售股份三成多，反映眾多機構均長期看好聯易融的發展及潛力。

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