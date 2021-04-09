【港股市況】恒生指數早段轉跌百點　騰訊回穩、美團京東跌逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚上升，道指升57點，恒生指數開報29152點，升144點。恒生科技指數升0.5%，報8503點。騰訊 （00700） 反彈逾1%；友邦 （01299） 續升逾1%重上100元水平。聯易融科技 （09959） 首掛開報19.32元，較招股價高近一成。

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即市走勢︰

【10：06】新世界 （00017） 逆市升逾1%，高見41.3元。新世界行政總裁鄭志剛接受彭博電視採訪時表示，希望5至7年內，非地產業務的收入佔比可提升至30%，又指公司正為內地的保險牌照和建造一所學校做準備。

【10：02】中遠海控 （01919） 回吐一日後，今早逆市升4%，高見13元。

【09：58】藍光嘉寶 （02606） 跌近0.5%，低見51.2元，成交達48億元。

【09：53】世紀聯合 （01959） 升幅擴大至四成，高見0.95元，成交1200萬元。

【09：52】中國稀土 （00769） 跌逾3%，低見0.92元。丹麥自治區格陵蘭（Greenland）選舉結束，由格陵蘭左翼政黨；承諾反對中國企業有份投資的稀土開採計劃的因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）勝出。

【09：51】雲頂新耀 （01952） 升逾2%，高見82.8元，雲頂新耀旗下乳腺癌藥品獲美國FDA批准使用。

【09：49】心動公司 （02400） 逆市升逾8%，高見57.5元。心動公司獲執行董事、主席兼首席執行官黃一孟以每股均價56.5406元增持210萬股，涉資約1.19億元。

【09：45】京東 （09618） 、美團 （03690） 分別跌逾1%。

【反壟斷】京東美團等10家平台簽承諾書 承諾不「大數據殺熟」

【09：39】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 回穩升0.7%；美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 升0.6%。

【09：37】世紀聯合 （01959） 逆市升逾23%，高見0.89元。世紀聯合附屬簽新能源車充電網絡建設戰略合作框架協議。

【09：36】大市倒跌百點，暫低見28899點。

【09：35】香港電視 （01137） 早段轉跌逾3%，低見10.88元。

【09：33】重鋼 （01053） 升逾27%，破頂高見1.94元。重慶鋼鐵預期首季純利約10.8億元人民幣，按年增長約259倍。

【09：32】大市早段倒跌近30點，報28980點。

【09：31】中國3月CPI按年升0.4%，勝預期的0.3%；PPI按年升4.4%，亦勝預期的3.6%。

【09：30】中國鋁業 （02600） 升逾8%，高見3.92元。中鋁預計今年首季歸屬於上市公司股東的淨利潤約9.7億人民幣，按年增約30倍。

【09：28】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：27】香港電視 （01137） 升逾1%，HKTVmall 3月份訂單總商品交易額5.25億元，按年跌1.1%，按月則升15.1%，連續第二個月GMV按年錄得收縮。

【09：24】李澤楷旗下的電訊盈科 （00008） 升近3%，開報4.55元，成交949萬元。外電報道，電訊盈科正探討出售其資訊科技（IT）及數據中心業務PCCW Solutions。

電訊盈科傳考慮出售PCCW Solutions 估值或超10億美元

【09：20】恒生指數開報29152點，升144點。恒生科技指數升0.5%，報8503點。騰訊 （00700） 反彈逾1%；友邦 （01299） 續升逾1%重上100元水平。聯易融科技 （09959） 首掛開報19.32元，較招股價高近一成。

【09：13】期指開報29090點，升67點或0.2%。

【08：53】新股聯易融科技 （09959） 今日掛牌，昨暗盤向好，於富途暗盤交易場，聯易融科技收報18.3元，較招股價17.58元高4.1%，一手（500股）不計手續費帳面賺360元。

【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好 約賺350元

【08：49】恒指黑期升約43點，報29062點；道指期貨升59點，報33449點。

【08：15】【港視股價】HKTVmall3月GMV按年跌1.1% 連續兩月錄得收縮

【08：00】【國產神車】五菱宏光MINI EV馬卡龍3.8萬人幣 正式開賣

【07：45】【小米回購】小米連續第四日回購 涉資4.99億元

【07：45】港股ADR收報29014點升5點。滙豐 （00005） ADR折合報47.12元，升0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報625.56元，升5.56元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局主席鮑威爾承諾持續為經濟提供支持，利好股市。道指收報33503點，升57點；標指收報4097點，升17點；納指收報13829點，升140點。

【開市9點半】騰訊大股東掟千億貨股價硬淨 市場消息指配售獲多倍超購 主權基金搶騰訊 友邦獲大摩調高目標價4成

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責任編輯︰梁浩碩