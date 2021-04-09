【恒指夜期】北水吸逾14億　13億掃騰訊　恒指夜期升32點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

內地經濟數據勝預期，但受內地收水憂慮困擾，大市續弱，科技股及銀行股均無力，港股未能穩守29000關。恒指夜期早段升。

北水自復活節假期復市後本周吸資約70億元，惟中港基金近兩周出現走資情況，反映資金面偏弱。北水今日吸資14.6億元，騰訊 （00700） 吸13.1億元，中海油 （00883） 有2.8億元淨流入。相反，平保 （02318） 走資4.1億元，美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 及碧桂園服務（006098）均有約2億元淨流出。

港股高開低走，恒生指數承接美股高開144點，惟開市後走勢向下，恒生指數收報28698點，跌309點，再次跌穿29000點水平，成交1417億元。恒生科技指數跌1.8%，報8305點。騰訊靠穩逆市升0.08%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。聯易融科技 （09959） 首掛收報19.32元，較招股價高近一成。

北水動向：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【20：13】恒指夜期升33點，報28667點，低水32點。

【16：10】恒生指數收報28698點，跌309點，再次跌穿29000點水平，成交1417億元。恒生科技指數跌1.8%，報8305點。騰訊 （00700） 靠穩逆市升0.1%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。聯易融科技 （09959） 首掛收報19.32元，較招股價高近一成。

【16：00】恒生指數U盤前跌312點，報28695點。

【15：48】濠賭股下跌，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌3%。

【15：37】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別跌逾2%；騰訊 （00700） 則靠穩微跌0.2%。

【15：28】港股尾市跌約325點，報28681點；科指跌1.9%，報8293點。

【15：17】騰訊 （00700） 偏軟跌0.1%，惟表現仍跑贏大市。

【騰訊股價】外媒：騰訊私有化搜狗將獲中國監管批准 惟須支付50萬人民幣罰款

【15：00】內地股市向下，上證跌0.9%；深證跌1.3%；創業板指跌1.5%。

【14：49】小米 （01810） 曾跌3%，低見25.35元，最新跌近3%。

【小米持股】小米生態鏈公司石頭科技傳造車 即市急插9%（第二版）

【14：30】山東墨龍 （00568） 股價逆市再升一成，破頂高見3.95元。

【14：29】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約315點，報28693點。

【13：50】港股進一步跌至近400點，至28600點水平；美團 （03690） 跌3%，低見310.4元。

【13：47】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾半成，低見101元。

【13：38】港股跌逾300點，恒指最新跌約320點，報28688點。

【13：35】大市午後跌幅擴大至近300點，跌穿今早低位，最新報28715點，跌292點，科指跌1.8%，報8310點。

【13：31】現代牧業 （01117） 逆市升逾2%，高見2.07元。代牧業公布以不超過8.15億元人民幣向獨立第三者收購中元牧業全部股權。

【13：30】百融雲 （06608） 跌逾4%，破底低見25.1元，創上市後新低。

【13：09】大市跌約260點，試今早低位28742點。

【13：07】中海油 （00883） 午後拉升逾2%，高見8.03元。

【13：03】碧桂園服務 （06098） 午後跌逾6%，低見73.8元。

【13：00】恒生指數午後初段跌約215點，報28793點。

石SIR今日推介長和

【12：50】必瘦站股價四日累升35% 復活節銷售合同金額大增2倍、拓中、澳、新加坡生髮專科診所

【12：48】中海油油井噴火3人失蹤 股價昨曾插半成今日回穩（第二版）

【12：48】【比亞迪股價】比亞迪1.2億美元 認購蔡洪平牽頭基金

【12：00】恒生指數半日跌210點，報28798點，成交769億元。恒生科技指數跌1.3%，報8345點。騰訊 （00700） 回穩無升跌；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌近2%；藥明生物 （02269） 跌逾4%。

【11：44】港股中午收市前跌約250點，報28757點；科指跌1.4%，報8340點。

【11：43】國美零售 （00493） 續跌逾3%，股價低見1.4元。

【11：41】小米 （01810） 走勢反覆向下，股價跌逾2%，低見25.55元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.7%；深證跌1.1%；創業板指跌1.2%。

【11：26】鋼鐵股逆市造好破頂，發盈喜的重鋼 （01053） 升近27%，破頂高見1.94元；鞍鋼 （00347） 升逾6%，破頂高見4.9元；馬鋼 （00323） 升近2%，破頂高見3.23元。

【11：22】三桶油個別發展，中海油 （00883） 反彈0.3%；中石化 （00386） 升0.2%；中石油 （00857） 跌1%。

【11：15】心動公司 （02400） 升幅擴大至逾12%，高見59.75元。

【11：10】虎都 （02399） 逆市續升逾2%，破頂高見5.33元。

【11：06】美團 （03690） 跌幅擴大至逾2%，低見313元。

【11：02】【新股IPO】攜程9961次日孖展錄34億元、超購不足4倍 國際配售獲多倍認購（附短片）

【10：49】世紀聯合 （01959） 升近五成，高見1元，成交2346萬元。

【10：49】「賞你住」預訂網頁無法進入、旅發局籲直接聯絡酒店 酒店股表現不一

【10：38】美圖 （01357） 升逾5%，高見2.76元。美圖公布昨天年根據加密貨幣投資計劃在公開市場交易中進一步購買175.7單位的比特幣，總對價約1000萬美元。

【美圖股價】美圖斥資7.8億三度買加密貨幣 帳面已賺1.5億、為去年盈利2倍

【10：38】【新股IPO】聯易融科技9959 首日掛牌 曾升11%

【10：33】大市最新跌逾200點，跌穿28800點水平；科指跌0.9%，報8380點。

【10：17】陽光紙業 （02002） 折讓19%發新股籌1.8億元，股價跌逾16%，低見1.5元。

【10：13】港股最新跌近200點，低見28810點；科指跌0.7%，報8399點。

【10：06】新世界 （00017） 逆市升逾1%，高見41.3元。新世界行政總裁鄭志剛接受彭博電視採訪時表示，希望5至7年內，非地產業務的收入佔比可提升至30%。

新世界鄭志剛：擬藉保險、教育等業務擴大大灣局佈局 對本港前景仍樂觀

【10：02】中遠海控 （01919） 回吐一日後，今早逆市升4%，高見13元。

【09：58】藍光嘉寶 （02606） 跌近0.5%，低見51.2元，成交達48億元。

【09：53】世紀聯合 （01959） 升幅擴大至四成，高見0.95元，成交1200萬元。

【09：52】中國稀土 （00769） 跌逾3%，低見0.92元。丹麥自治區格陵蘭（Greenland）選舉結束，由格陵蘭左翼政黨；承諾反對中國企業有份投資的稀土開採計劃的因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）勝出。

【09：51】雲頂新耀 （01952） 升逾2%，高見82.8元，雲頂新耀旗下乳腺癌藥品獲美國FDA批准使用。

【09：49】心動公司 （02400） 逆市升逾8%，高見57.5元。心動公司獲執行董事、主席兼首席執行官黃一孟以每股均價56.5406元增持210萬股，涉資約1.19億元。

【異動股】心動獲主席斥逾億元增持 股價飈一成

【09：45】京東 （09618） 、美團 （03690） 分別跌逾1%。

【反壟斷】京東美團等10家平台簽承諾書 承諾不「大數據殺熟」

【09：39】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 回穩升0.7%；美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 升0.6%。

【09：37】世紀聯合 （01959） 逆市升逾23%，高見0.89元。世紀聯合附屬簽新能源車充電網絡建設戰略合作框架協議。

【09：36】大市倒跌百點，暫低見28899點。

【09：35】香港電視 （01137） 早段轉跌逾3%，低見10.88元。

【09：33】重鋼 （01053） 升逾27%，破頂高見1.94元。重慶鋼鐵預期首季純利約10.8億元人民幣，按年增長約259倍。

【09：32】大市早段倒跌近30點，報28980點。

【09：31】中國3月CPI按年升0.4%，勝預期的0.3%；PPI按年升4.4%，亦勝預期的3.6%。

【09：30】中國鋁業 （02600） 升逾8%，高見3.92元。中鋁預計今年首季歸屬於上市公司股東的淨利潤約9.7億人民幣，按年增約30倍。

【09：28】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：27】香港電視 （01137） 升逾1%，HKTVmall 3月份訂單總商品交易額5.25億元，按年跌1.1%，按月則升15.1%，連續第二個月GMV按年錄得收縮。

【09：24】李澤楷旗下的電訊盈科 （00008） 升近3%，開報4.55元，成交949萬元。外電報道，電訊盈科正探討出售其資訊科技（IT）及數據中心業務PCCW Solutions。

電訊盈科傳考慮出售PCCW Solutions 估值或超10億美元

【09：20】恒生指數開報29152點，升144點。恒生科技指數升0.5%，報8503點。騰訊 （00700） 反彈逾1%；友邦 （01299） 續升逾1%重上100元水平。聯易融科技 （09959） 首掛開報19.32元，較招股價高近一成。

【09：13】期指開報29090點，升67點或0.2%。

【08：53】新股聯易融科技 （09959） 今日掛牌，昨暗盤向好，於富途暗盤交易場，聯易融科技收報18.3元，較招股價17.58元高4.1%，一手（500股）不計手續費帳面賺360元。

【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好 約賺350元

【08：49】恒指黑期升約43點，報29062點；道指期貨升59點，報33449點。

【08：15】【港視股價】HKTVmall3月GMV按年跌1.1% 連續兩月錄得收縮

【08：00】【國產神車】五菱宏光MINI EV馬卡龍3.8萬人幣 正式開賣

【07：45】【小米回購】小米連續第四日回購 涉資4.99億元

【07：45】港股ADR收報29014點升5點。滙豐 （00005） ADR折合報47.12元，升0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報625.56元，升5.56元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局主席鮑威爾承諾持續為經濟提供支持，利好股市。道指收報33503點，升57點；標指收報4097點，升17點；納指收報13829點，升140點。

【開市9點半】騰訊大股東掟千億貨股價硬淨 市場消息指配售獲多倍超購 主權基金搶騰訊 友邦獲大摩調高目標價4成

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責任編輯︰梁浩碩