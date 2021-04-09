【Archegos斬倉】瑞信在Archegos斬倉事件損失慘重　據報正收緊對沖基金融資條款

▲ 【Archegos斬倉】瑞信據報正收緊對沖基金融資條款

美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件，令瑞信（美：CS）損失慘重，拖累瑞信損失47億美元。瑞信據報正收緊給對沖基金的融資條款，有可能預示成為新行業慣例。

瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」，詳情請看【下一頁】

















瑞信已在致電客戶，以改變互換協議中的保證金要求，以便符合其主經紀商協議中更為嚴格的條款。報道指，瑞信正由靜態保證金轉向動態保證金。此舉可能迫使客戶提供更多抵押品，並有機會減少某些交易的獲利能力。

所謂靜態保證金，是設定了客戶持有特定數量頭寸所必須繳納的固定數量的抵押品。至於動態保證金，若頭寸或賬戶潛在風險因波動或集中等因素而增加，經紀商可要求更多抵押品。

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責任編輯︰梁浩碩