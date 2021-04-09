  • 20°C
香港時間 : 2021409日 (五) 05:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】儲局承諾續挺經濟 標指再破頂 納指升逾1%

股市 04:13 2021/04/09

分享：

聯儲局議息紀要重申維持寬鬆貨幣政策，儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周四承諾持續為經濟提供支持，利好股市。 標指再創新高 ; 債息回軟，資金續捧大型科技股，納指升逾1%。
道指收報33503點，升57點；標指收報4097點，升17點；納指收報13829點，升140點。資金追入大型科技股，蘋果和特斯拉股價均漲逾1.9%，Netflix漲逾1%。
鮑威爾表示，美國經濟復甦仍然不完整、不均衡，約有900萬至1000萬人仍處失業狀態，儲局在就業和通脹目標上，期待取得實質的進展 。
美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，除非確認疫情已告一段落，否則儲局不應輕易撤銷支援經濟的量寬措施。
美國財政部長耶倫敦促世界主要經濟體，像美國一樣傾注「龐大的」新開支，以確保全球快速復甦。
美國上周首次申領失業救濟人數回升至74.4萬人，超預期的68萬人；連續申領人數減至373.4萬人，惟超預期的363.8萬人，反映勞工市場反覆，數字仍未反映經濟更廣泛重啟和財政措施對勞工市場的提振作用。
10年期美債息率周四回落4個基點，報1.63厘水平。美元滙價繼續從高位回落，金價周四扳升，重越1750美元關，紐約期金收市升16.6美元或1%，報1758.2美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 疫情 貨幣政策 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 通脹

上一篇文章

【美股市況】標指再破頂　納指收市漲1%　美10年債息跌穿1.63厘（不斷更新）

下一篇文章

拜登推動槍管 採步驟限制「幽靈」槍支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR好友反攻　低港3.2%重上600關　夜期跌207點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR好友反攻　低港3.2%重上600關　夜期跌207點（不斷更新）
【新股IPO】聯易融科技9959近28萬人認購　超額認購97倍一手中籤率20%（附分配結果）
【新股IPO】聯易融科技9959近28萬人認購　超額認購97倍一手中籤率20%（附分配結果）
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【滙豐HSBC】滙豐允最多50%香港員工回辦公室工作　須保持1.5米社交距離（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐允最多50%香港員工回辦公室工作　須保持1.5米社交距離（第二版）