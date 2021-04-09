【美股收市】儲局承諾續挺經濟 標指再破頂 納指升逾1%

聯儲局議息紀要重申維持寬鬆貨幣政策，儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周四承諾持續為經濟提供支持，利好股市。 標指再創新高 ; 債息回軟，資金續捧大型科技股，納指升逾1%。

道指收報33503點，升57點；標指收報4097點，升17點；納指收報13829點，升140點。資金追入大型科技股，蘋果和特斯拉股價均漲逾1.9%，Netflix漲逾1%。

鮑威爾表示，美國經濟復甦仍然不完整、不均衡，約有900萬至1000萬人仍處失業狀態，儲局在就業和通脹目標上，期待取得實質的進展 。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，除非確認疫情已告一段落，否則儲局不應輕易撤銷支援經濟的量寬措施。

美國財政部長耶倫敦促世界主要經濟體，像美國一樣傾注「龐大的」新開支，以確保全球快速復甦。

美國上周首次申領失業救濟人數回升至74.4萬人，超預期的68萬人；連續申領人數減至373.4萬人，惟超預期的363.8萬人，反映勞工市場反覆，數字仍未反映經濟更廣泛重啟和財政措施對勞工市場的提振作用。

10年期美債息率周四回落4個基點，報1.63厘水平。美元滙價繼續從高位回落，金價周四扳升，重越1750美元關，紐約期金收市升16.6美元或1%，報1758.2美元。

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責任編輯：柯志宏