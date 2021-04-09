拜登推動槍管 採步驟限制「幽靈」槍支

▲ 美國多地近月發生槍擊案，總統拜登推動槍械管制措施。（法新社資料圖片）

美國總統拜登宣布採取有限措施來解決美國槍擊暴力問題，具體措施包括由司法部加強打擊不當改裝槍支的行為，即那些自行組裝的「幽靈」槍支（ghost guns）規定「配有穩定支架」（stabliizing braces）的手槍被視為步槍，要求根據《國家槍支法》進行註冊。

拜登指他將要求美國煙酒槍炮及爆裂物管理局，發布美國槍支販運的年度報告，並使各州更容易通過「紅旗」（Red Flag）法律，以標記擁有槍支的高危人士。

拜登周四在白宮草坪召開記者會，公布加強槍械管制的行動。他稱，槍械泛濫問題已演變為公共衞生危機，須立即採取行動遏止。司法部長加蘭(Merrick Garland)及副總統賀錦麗亦有到場。

司法部長加蘭表示，司法部將重新思考思其分析刑事案件及調查方式，以嘗試更多了解現代非法槍械流入美國的模式。

他指，現代槍支不再只是鑄造或鍛造，還可以由塑料製成，以及在3D打印機上打印，也可以藉自組裝套件（self-assembly kits）的形式出售。

「幽靈槍」也被稱為自組套件槍，持有者可以通過合法途徑購買槍支零部件，然後自行在家中完成組裝，這些槍支因無法被追查而得名。

由於這種槍支基本無法追蹤，因此美國政府也不能確定到底有多少槍械在民間流通。同時，「幽靈槍」的存在也給美國槍支監管製造大量漏洞。

美國多地近月發生槍擊案，包括本周較早時在南卡羅萊納州發生的事件。

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編輯：李勝君



