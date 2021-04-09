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拜登計劃為金融資產制定氣候風險戰略

股市 01:34 2021/04/09

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據美媒報道，拜登在一份行政命令草案中，要求金融穩定監督委員會（FSOC）在六個月之內報告氣候風險。（法新社圖片）

根據彭博社引述看到的一份文件草案，美國總統拜登計劃指示政府部門，為公共和私人金融資產的氣候相關風險，制定應對戰略。

一位知情人士透露，根據一項即將完成的行政命令，將在120天內制定涉及各個政府機構的戰略。該戰略將由國家經濟委員會主任Brian Deese、國家氣候顧問Gina McCarthy、財長耶倫及行政管理和預算局（OMB）協同起草。

財政部將與金融穩定監督委員會（FSOC）成員合作，共享與氣候相關的金融風險數據，並在6個月內發布報告，說明如何在每個獨立監管機構各自的職權範圍內應對此類風險。FSOC的成員包括聯儲局主席和證券交易委員會負責人。

政府、監管機構和商界領袖一直爭論金融業應如何應對環境威脅，以及企業是否應向投資者，提供有關這些風險的更多信息。

計劃中的行政命令代表拜登政府，為減少氣候變化對金融穩定構成的風險，並實現減少美國溫室氣體排放長期目標而邁出的第一步。

根據拜登計劃，行政管理和預算局（OMB）局長將與其他機構協商，確定聯邦氣候風險敞口的主要驅動因素，並為總統的長期預算展望制定量化氣候風險的方法。OMB和經濟顧問委員會還將制定並發布一份有關政府氣候風險敞口的評估。

白宮發言人沒置評。

耶倫將推動美國投資組合與氣候目標協調一致

美國總統拜登4月舉行氣候峰會 逾40名國家領導人獲邀

編輯：李勝君

美股 氣候暖化 經濟 金融 拜登 耶倫 美國 白宮 美國聯儲局

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