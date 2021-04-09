特朗普最重要的「貢獻」，也許是發明與推廣了「假新聞」（fake news）這一標籤，把一向自稱為擁抱普世價值及報道基於事實的西方傳媒弄得灰頭土臉。假若西方媒體處事公允，沒有痛腳被人抓住，「假新聞」這名詞也不會深入民心。西方傳媒並非完全沒有正義人士，但其不少從業員的偏頗，恐怕已為他們自製了一種信任危機，在國際事務上尤其如此。

在西方媒體中，很少有聲譽地位能與BBC相比肩的，我們只要把這個它們最優秀的代表檢視一下，便可知特朗普的不滿並非沒有根據。BBC近年的一些新聞及評論的處理方式，的確使人失望，見到一個名牌從神壇上跌下來，我倒是感到有點悲哀。

見微知着，可以用兩個近日的事件作為例子，說明BBC的作為有負世人的期許。第一件事是葉劉日前接受BBC訪談節目《Hard Talk》的訪問。這節目在網上容易找到，葉劉也對主持人的偏頗作了回擊，我便不談其細節，只點出主持人犯上的錯誤頗為典型，讀者不難看出其代表了不少西方傳媒的通病。

掩藏不利自己論點的事實

第一種錯誤是雙重標準。主持人氣勢洶洶的質問葉劉為何香港的公務員、立法會議員、法官與司法人員要宣誓效忠中國？（其實誓詞是效忠中華人民共和國的香港特別行政區）。主持人言下之意，是此種宣誓十分不當，不應該存在，但為何他不敢指出英國官員就任也要宣誓效忠女皇，其他主要國家也有類似安排？聲色俱厲的背後，不是雙重標準是甚麼？

第二種錯誤是割裂事實，把不方便自己論點的重要事實掩藏。主持人嚴詞責問，為何在1月份拘捕了那47人？他認為那47人僅僅是參與了一個為將來立法會選舉增加勝算的初選。但這些人的被捕，只是因為搞了個非法選舉嗎？

這個初選顯然是操控未來選舉結果的一個組成部分，這本身是否犯法，要待法庭審判，但真正的問題並不止此。假設有一個人突然公然宣布，他計劃要行刺某位要人，並把詳細計劃列出，第一步是買刀，第二步是某時某分持刀進入要人家中把他刺死，若把他的行動割裂開來，例如跑去買刀，有些步驟根本不違法，但此人未進入要人家中拔出利刀之前，一定會被抓了起來，因為大家都知道他要幹甚麼。同理，那47名政客一早便表明目的是要癱瘓政府推翻政府，社會當然不會容許他們把此事進行到底。BBC的主持把整件事的背景抽空，這是哪門子的公正時事評論？

買偽造資料抹黑新疆政府

第三種錯誤是故意無端抹黑。這名主持與BBC其他的一些新聞從業員，近日一直有大肆攻擊新疆政府搞種族滅絕及強迫勞動，先不論這些抹黑指控早已被事實推翻，邏輯上這些抹黑還會使指控者陷入困局。衡量一個政治制度及政策，要看其成效，而中國的經濟發展速度及綜合國力的進步，公認是歷史奇迹，疫情控制、扶貧、科技、國防、基建等，莫不取得矚目成就，93%的人民也支持中央政府，遠勝其他國家政府所得的支持度。愈是把中國的制度與政策說得一無是處，人神共憤，愈是難以解釋西方國家的政府管治力及不上中國。

近日另一件事也削弱世人對BBC的信任。在中國外交部的一個記者招待會上，BBC的一個監製向外交部發言人華春瑩發炮，但卻自取其辱。事緣BBC找了個德國人鄭國恩（Adrian Zenz），要他「研究」中國在新疆如何推行種族滅絕等政策，但維吾爾人口增速遠高於漢人，人均壽命增長迅速，怎會有種族滅絕？這位BBC的監製責問華春瑩，為何批評BBC與鄭國恩的關係時不先向該監製查詢？而且又稱BBC新聞都被英國的Ofcom監管，不會亂來，不會造假。

但見華春瑩不慌不忙，指出鄭國恩早已自爆BBC曾叫他提供新疆政府如何欺壓人民的「證據」，但鄭表示，證據很少，很難滿足BBC要求，於是BBC給了鄭一筆錢，委託他「研究」這一命題，鄭突然又「找到」不少證據。華指出了這些所謂證據根本經不起考驗。更大的問題是，一個傳媒機構有着這麼多記者不用，卻付錢給一個信譽備受質疑的人買偽造資料，這是否撑得起BBC的招牌？

BBC虛構中國新聞無王管

更絕的是，華春瑩熟悉BBC的監管制度，指出Ofcom只有權力監管英國國內新聞報道，無權監管國際新聞報道，換言之，就算BBC完全虛構有關中國的新聞，也不會受罰。這位監製被抓個正着，完全無力反駁華春瑩。

不少人認為西方傳媒宣傳能力遠大於中國，這也許沒錯，有關中國的正面消息，西方傳媒根本無興趣報道。但近年西方媒體及政客的抹黑，包括關於新疆的造謠，卻在宣傳上幫了中國政府的大忙。中國人民第一身接觸到中國的資訊，疫情控制的成功感同身受，每年到新疆訪問的訪客，多達2億人！他們理所當然地會把西方傳媒的不實之言視為笑柄，這對提高中國人民的制度自信及民族自信有莫大好處，14億人民團結起來，不是說得了笑的力量。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ BBC近年就一些新聞的處理方式令人失望。（路透社資料圖片）