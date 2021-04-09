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【香港電視】HKTVmall連續兩個月GMV下跌　股價曾跌近4%

股市 10:02 2021/04/09

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HKTVmall3月GMV按年跌1.1%　連續兩月錄得收縮

香港電視 （01137） 公布最新營運數據，HKTVmall 3月份訂單總商品交易額5.25億元，較2020年3月跌1.1%，按月則升15.1%。HKTVmall連續第二個月GMV按年錄得收縮，單月的平均訂單值為475元，按年及按月都有所減少。

港視周五（9日）早段曾跌4%，低見10.88元，其後股價回穩，最新報11.26元，跌0.4%，成交2000萬元。港視自上周公布業績後對今年增長預期保守，股價持續波動。

HKTVmall在3月份，平均每日訂單量3.57萬宗，按年及按月分別增12.3%及6.6%。平均訂單值475元，按年減少11.7%，較2月則少2.3%。

期內，HKTVmall平均每日訂單總商品交易額1690萬元，按年跌1.2%，按月則增3.7%。單月HKTVmall活躍用戶共有137.5萬，較上月增1.6%，相對2020年3月則減少12.2萬人。

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編輯：趙穎妍

港股 網購平台 香港電視（01137） 香港 HKTV

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