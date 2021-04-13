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【蘭襟集@iM網欄】教學調整計劃 設立一個CIRCLE TIME

名人薈萃 09:41 2021/04/13

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今年是我第一年任全職幼稚園教師，在學校裡遇到的問題真不少，也屢屢犯錯。有好幾次我在想，我會不會被任教的學校「炒魷」呢？當新手老師的我時刻如臨大敵，如履薄冰，心情總是戰戰兢兢。
 
根據我的乾媽潘禮詠女士所言，在學校裡被「炒魷」的老師有三大原因：一是遲到，二是對幼兒構成危險，三是課堂秩序管理不善。
 
 我的弱點主要在課堂秩序管理方面。在管理小班的時候，我是勝任有餘的；但是，當要管理一大班幼兒時，我便雞手鴨腳，手忙腳亂。有的時候， 我儘管用上不少教具，聲線抑揚，兼且七情上面，但幼兒都只是呆呆的看著我，沒有任何反應；又或是我已聲撕力揭，喊破喉嚨的請同學望向我，但幼兒仍只自顧自地說話嬉笑，好像不覺我的存在。課堂管理不善也令不少同事不滿，因為這間接加重了她們的負擔。
 
這個復活節，一位同事介紹我買了一本名為《蒙特梭利教孩子學規矩》的書，書的作者為台灣早教專家羅寶鴻先生。從書中我看到我在管教幼兒時犯的毛病。
 
羅在書中提及，0-6歲的幼兒處於紀律逐漸內化的階段。幼兒的自律性也會比之前好，適應能力比之前強，想要自己獨立決定並執行一些事情。那麼，如何令幼兒內化紀律呢？以我的一個學生為例，他患有過度活躍症，他每每在我講書授課時搗蛋破壞班房秩序。每當他出現上述情況時，我便會苦口婆心地勸導他，可是，一點都不奏效。根據羅寶鴻於書中的解說，其實我應該於授課前請那名幼兒到一旁，和他定立規矩。他可以有兩個選擇：第一個選擇是若他有遵守約定，上課時不喧嘩搞事的話，他便可以得到他想要的東西，例如，參與活動遊戲或當小班長之類。第二個選擇是若他不遵守事前的約定，繼續喧嘩搞事的話，便要有不好的結果，例如，暫停遊玩或不准參與某些活動。如果，幼兒決定揀選不正確的選擇，那末作為老師的就要堅持給他不好的結果。此時的幼兒如果被剝奪玩耍的機會很可能會情緒失控，作為老師的要以開放的態度接納孩子的情緒，不冷漠、不對立，當然待事情過後，老師要找機會向孩子解釋為何會不讓他玩，並和幼兒討論更好的做法，重申兩個選擇，並鼓勵幼兒下次做得好便會有機會再玩。
 
我也打算在上課前，設立一個CIRCLE TIME，用五分鐘的時間讓幼兒說說話，分享一下他們自己的生活。作為老師不只是教授書本上的知識，我們需要用更多的時間去關心學生，若學生信任老師，也有助改善課堂秩序。

以上是我在復活節期間作的教學調整計劃，我打算在開學後試行。欲知後事如何，且聽下回分解。

作者_小溪（陳若谷）簡介：

註冊幼師﹐現從事幼兒教育工作。事業路途並非一帆風順，轉過好幾份職業，跌跌撞撞，終確認春風化雨為一生的事業。另，家有兩老，如有瑰寶。從父母身上引證反老頑童的說法。父母越老，越發可愛。bregaglia520@gmail.com

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