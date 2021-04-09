【開市9點半】騰訊大股東掟千億貨股價硬淨　市場消息指配售獲多倍超購　主權基金搶騰訊　友邦獲大摩調高目標價4成

（1）騰訊 （00700） 大股東千億配股，據悉配售反應熱烈，機構派貨極少，以致要595元上限定價。騰訊昨日開市後614元的「特價時段」僅維持極短暫的時間，此後未曾跌穿低位，全日僅跌1.5%，收報620元，全日成交1,487億元，完全消化了1100億貨源。市場消息指，是次配售獲得多倍超額認購，當中長線基金、主權基金及現有股東亦有份認購。

相比3年前南非大股東首次配股，騰訊今次估值只約30倍，加上監管和宏觀環境都更為明朗化，未來走勢要出現如上次腰斬的情況，機會可能相當微，不少大行均看好短期調整提供了買入的良機。今日騰訊的走勢繼續值得期待。

即睇開市9點半重點：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【騰訊700】南非大股東掟千億大貨 騰訊兩大原因撐股價硬淨？

（2）聯易融科技 （09959） 暗盤力保不失，較招股價高4.1%，且看首掛表能否再帶旺IPO熱潮。

【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好 約賺350元

（3）中概股回流未停，與其抽新股，不如提早在美股部署這10多隻潛在的第二上市股份。

【新股IPO】攜程9961孖展暫錄26.8億元 相當於超購2.6倍、國際配售獲多倍認購（附短片）

（4）小米連日回購，昨日再斥資5億。

【小米回購】小米斥資近5億連續第三日回購

（5）契媽近期回勇，新出ETF也廣受市場歡迎。

【Cathie Wood】契媽吸引力未減 ARKX太空ETF 5日吸資42億港元

（6）友邦 （01299） 昨以全日高位99.1元收市，升逾6%，大摩看好公司持續在中國擴張。

【友邦股價】友邦獲大摩大幅調高目標價逾4成 友邦股價升逾6%

（7）香港電視 （01137） 早前公布擬分五年有條件向王維基獎勵股份，佔經擴大後股本約4.8%。另外3月生意按年下跌，其實因為疫情好轉。

【港視股價】HKTVmall3月GMV按年跌1.1% 連續兩月錄得收縮

【HKTVmall】港視跌勢喘穩、全日升8% 擬分5年向王維基獎勵市值逾5億股份

（8）嗶哩嗶哩 （09626） 入股心動公司 （02400） 後再傳出以下消息，要變身遊戲公司了嗎？

【B站股價】嗶哩嗶哩澄清誤傳入股游族網絡 游族林奇39歲暴斃後憂群龍無首 股價突炒起

（9）大市欠方向，中美關係的消息不得不留神。

【中美關係】美國參議院擬推「2021年戰略競爭法」 制衡中國全球影響力

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

港股ADR、中概股及美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者：區嘉俊