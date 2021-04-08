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【新股IPO】加密貨幣交易所Kraken擬計劃明年美國直接上市 　挑戰Coinbase地位？

新股IPO 22:33 2021/04/08

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Kraken聯合創辦人兼行政總裁Jesse Powell接受外媒訪問時指，Kraken擬考慮明年尋求上市。

加密貨幣交易平台Coinbase將於下周三（14日）直接上市，不過其競爭對手Kraken近日亦表示，受惠於加密貨幣投資熱潮，Kraken近月平台交易量大增，公司擬考慮明年於美國直接上市。

Coinbase將成美國首間上市加密貨幣交易平台，詳情可見﹕【下一頁】

Kraken聯合創辦人兼行政總裁Jesse Powell接受外媒訪問時指，Kraken擬考慮明年尋求上市，屆時或會仿傚Coinbase，採用直接上市形式。

Jesse Powell表示，比特幣近月價格屢創新高，加上近月大批機構投資者進入加密貨幣市場，平台交易量急升。單計今年首季，平台新注冊用戶數量比去年下半年高出4倍，期內平台交易量錄得1600億美元，創歷史新高，比去年全年高出1.5倍。

Kraken於2011年成立，現時擁有逾600萬名客戶，據CoinMarketCap數據顯示，Kraken平台交易量位列全球第四。

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編輯﹕賴奕羚

美股 虛擬貨幣 比特幣 IPO

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