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【山地悠遊人生@iM網欄】非洲的小星加坡（上） 盧旺達（Rwanda)

名人薈萃 08:01 2021/04/11

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原本只需5、6個小時從烏干達到盧旺達（Rwanda) 首都基加利 （Kigali）, 結果花了12個小時！首先上了輛小巴，中途下車轉渡輪，被一個瘋子跟著， 這時有兩個同車的女生幫我解圍，正要感謝時，其中一個不停跟我說她肚子餓但身上沒錢，我給了她一包餅乾，她說還想要喝汽水！

 

到達中途轉車點，等了半個小時終於開車，怎麼覺得方向不對，原來坐反了方向! 馬上下車叫了輛摩托車去正確的車站，原價2萬烏干達幣，開價3萬，好不容易還價成功，把行李放上車，然後上廁所， 而且是車上售票的那位大叔帶我去廁所的， 就幾分鐘時間，當我從廁所出來， 車就已經連我的行李一起開走了！馬上坐上一輛摩托車追，怎麼摩托車司機追上一輛去同一個方向的小巴就停車，而我的行李在一輛大巴上！還好我保存了車票，車票上有個電話號碼，請求小巴司機幫忙打電話，小巴司機拿著電話， 示意我先付錢才幫我， 給了他5美金，小巴司機才幫忙打電話，最後在前面一個小鎮追到大巴！那位售票的大叔謊稱以為我在車上。 過境後找車到盧旺達首都 Kigali, 貨車司機開價2千，剛坐上車，就說行李加3千！ 反價這種事情每天重複發生！

 

沙煲兄弟， 一個全球最窮， 另一個蛻變為非洲小星加坡

歷史本為一體的兩個非洲小國，盧旺達與布隆迪，親如兄弟，在歷史的長河中國情極度相似，主要由兩大民族組成； 胡圖族佔84%、圖西族15%。經過數十年的不懈鬥爭後，布隆迪在1962年終於獨立，並恢復王國體制，然而僅4年時間，當時的國王便被軍方奪權， 此後半個世紀，歷史不斷重演，布隆迪經歷數次軍事政變、部落之間領地之爭， 令布隆迪傷痕累累，1972年、1994年布隆迪兩次爆發大規模的種族屠殺事件，共導致40多萬人遇害、上百萬人流離失所。時至今日，布隆迪依然未能平息種族仇恨，而局勢極度不穩定， 大大影響該國的經濟發展， 令人民的生活無法好起來， 是全球最貧窮的國家第二位，是當之無愧的全球最窮。

 同時，盧旺達也發生頗為相似的事件，1994年，兩國總統曾乘坐同一飛機回國，但不幸的是飛機被暗殺擊落。更巧的是，這兩國都擁有非常相似的社會問題，也就是當地兩大種族； 胡圖族以及圖西族之間的矛盾一直都沒有好好解決，總統剛一墜機，兩國就同時爆發了內戰以及屠殺，並且兩國針對的目標都是一樣的，也就是對圖西族進行種族清洗。

種族屠殺堆積如山的屍體

歷史永遠在重複，沉重的教訓， 盧旺達種族大屠殺！

 

1994年盧旺達爆發種族屠殺，在短短100天時間裡，屠殺從首都基加利擴散至全國每個角落，盧旺達約700萬人中約有100萬人被殺，200萬人逃離盧旺達， 成為難民，損失慘重， 並且內戰持續一段時間。

盧旺達種族大屠殺最殘忍的地方是，連子彈都稀缺的情況下，大多數死者被開山刀砍死！

基加利 （Kigali）種族大屠殺紀念館

婦女和兒童無一幸免

盧旺達大屠殺

種族滅絕

種族大屠殺讓盧旺達陷入極度貧困的狀態，但是盧旺達似乎聰明一些，如今已經成為了整個非洲， 安全指數排名第一的國家。雖然人均GDP還不到1000美元， 還是非常貧窮，但如今盧旺達的道路以及環境衛生的標準，已經可以用直追星加坡， 非常乾淨，完全不像身處非洲，反而會有種身處富裕國家的感覺，還是第一次在非洲看見電腦打印的車票！ 摩托車只許載一位乘客，必須配戴安全帽。

第一次在非洲看見電腦打印的車票

摩托車只許載一位乘客，必須配戴安全帽

摩托車只許載一位乘客，必須配戴安全帽

街道乾淨整齊，管理嚴格，到處都是保安、警察、軍人。國民教育非常的到位， 小孩子都面帶笑容，乾淨利落，沒有一個問遊客要錢。

盧旺達的學童都面帶笑容，乾淨利落，沒有一個問遊客要錢

盧旺達的小孩子都面帶笑容，純真

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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