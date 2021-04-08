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【宏觀術數@iM網欄】一文讀通-極簡香港山龍

名人薈萃 22:00 2021/04/08

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趁著復活周末和友儕們如常相約行山，今年清明節和復活節拼在一起，加上沒法外遊，大小山頭也就旺如市集，當中有掃墓途經，更多是跟著網上媒體介紹，尋找「打卡」拍照熱點人仕，各式其式。念記起久遠前的歲月，喜歡和師友們有空便相約帶著羅庚，遍山遊歷研習尋龍點穴的點滴學問，回首起來原來歲月無聲許多年悄然過去。現今不敢誇說「有眼力」惟「腳力」減弱是必然了。

談起香港山脈形勢，上世紀不少前輩已有詳論，尤以吳師青先生的著述很值得一看。香港雖地處海角一隅，百多年間成為世界金融中心自然有其天運及地運獨到之處。本欄過往也從天星及玄空學介紹過天運正值變化，地運當然也會跟著變化而產生具體吉凶。事實上，本港雖為彈丸之地，無崇山大川以成名，但卻是南龍匯聚結穴吉地，山戀雖不算高大，卻「活潑」多變，結地絕不比其他地方遜色，無怪乎開埠後，一遇風雲馬上便能化龍飛騰，成國際都市。

極簡而言，經云：「須彌山是天下骨」中國龍脈皆以崑崙（喜馬拉亞）山為鼻祖，當中南龍進入中國，又以其中南方一脈至廣東省最為發富。而本港則為其中白雲峰一脈，輾轉而梧桐山（深圳最高山），再至「大帽山」為香港祖山，再分出九龍及港島各山龍，並且「在天成象，在地成形」地形暗合天星三垣中主商業中心的「天府垣」局，故此成為南幹中最富庶之商埠，並非無因。最簡單而言，山龍來源便是以上幾層級的祖山和天市垣局。

 

梧桐山及大帽山是香港最近的祖山

而天市垣局成形，也是從上次九運（1842年）開始，由於實際發展原因，城市中心從港島南隅香港仔一帶，遷移至中環一帶，從小海港發展心世界級的商貿中心，冥冥之中也好像特別眷顧本港。

有關元運可參本欄之前文章：

始艱危、終克定？九運下的香江歲月 :

 https://inews.hket.com/article/2722349/

 

過往本港在國際「行山」界頗受歡迎，便是由於在都市旁半小時車程便能到達市郊享受大自然之美，其實這即反影到本地不少地區都容易直接得到山龍風水佳美的福蔭。

風水上有所謂「一方水土一方人」，指一方的山水，蔭育出一方的人物。香港山龍多變化活潑多姿，港人素以靈活創意見稱，天市垣局為天上市集，香港成為商貿中心。惟本地土質較薄，人情薄外，富貴也較難歷經多代，這是先天上美中不足之處。

 

上述宏觀大局可視為先天條件，既然九運基本上利本港，港人又如何能盡得其

利乎？

首在，九運利南方，香港既是南龍結穴又處身南隅，個人住宅和寫字樓的大廈，也宜以南方有山，北方有水為首選。其次便是東南方見真水。

例如中區沿海一帶，更大抵容是符合此條件，自然容易利商業再起。

此外，香港原本土地大多屬山地，現時大部份商業旺地都是幾十年來填山而得。填海地由於是客土所造，早期是較不利人丁，容易奔波分離，這正好符合本地過往社會發展。惟如果想長住久安，便可以考慮盡量居住在原山地上，此類地段樓價的升值機會也大一些的。並且可留意背後山脈有否因移山填海被截斷而無氣。

再詳細的九運選宅亦已介紹過，不再重覆了。

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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