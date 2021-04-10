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【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧三 北海道的山田錦

名人薈萃 08:01 2021/04/10

分享：

 

不知道大家經過上兩篇關於鍋島的文章後，會不會對鍋島有了更深入的了解，今次來跟大家分享一下關注他們的酒造，方便大家日後到日本拜訪他們的時候，能有多一點理解！文章的結尾會介紹他們的最新產品，所以記得閱讀到最後啊！

 

富久千代酒造已經擁有悠久的歷史，更加被當地政府在1921年列入國家文化財產，自從2012年開始，整個酒造都進行了有限的翻新工程，室內也同時改建為展示廳，還有品嚐清酒的地方，我之前到日本拜訪飯盛先生的時候，卻問到關於屋頂橋樑的問題，由於已被列入成國家文化財產，雖說是改建，但有很多地方還是要保留的，因此飯盛先生找來了yHa設計師一起商討改建的問題，由於怕屋頂的橋樑會因時間的趨勢慢慢地老化，為了防止屋頂蹋下，決定用兩個鐵板加固了結構，因而導致穩定下來。

 

整個酒造的室內設計改建到時由yHa設計師包辦。yHa設計師還把擁有了90多年歷史的富久千代老屋改造為展覽空間，讓客人到訪的時候能一眼看到所有鍋島的清酒款式，除此之外設計師還有很好地利用鋼鐵來組合新的結構來加強固定的作用，都是為了防止還有歲月的建築物倒塌的跡象，雖然形容得很誇張，但卻保留了原本老屋的風味！因yHa設計師翻新大改造，富久千代酒造的建築設計獲得了多項日本建築設計獎項，真的是可喜可賀！

 

本篇介紹鍋島的新產品：鍋島 純米吟釀 北雫，採用了北海道的釀酒米「北雫」並精米磨合至50%的純米吟釀，也有人稱這種米為「北海道的山田錦」，飯盛先生利用了稀少嶄新的釀造技術，所以生產量有限，一般來說鍋島的清酒都是普遍偏向甘口的，這款清酒的氣味卻是最清澈的，那種米飯香和甜度之間取得非常精緻的平衡，同時給人一個鮮明的印象，餘韻比較乾澀，清爽得來又不會甜得太膩，建議可以選擇配搭薑蔥炒蟹和蒜子魚頭煲等的食物！

 

富久千代酒造

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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