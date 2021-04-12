【Good Food,Good Mood@iM網欄】服務與氛圍取勝 Buenos Aires Polo Club

常說生活要有儀式感，遇上拍拖周年紀念這些「大日子」，往年我們多數會挑選一些fine dining，在餐廳內耗上整個晚上才算盡興。近年不知是因為年紀大了還是什麼原因，對冗長的餐單竟然有點怕，有一次更在用餐途中瞌眼瞓，接下來的菜式談不上期待，只想盡快回家。今年，我們汲取之前的教訓，選擇了位於中環蘭桂坊、比較輕鬆隨意的Buenos Aires Polo Club。

Buenos Aires Polo Club是香港罕見的阿根廷扒房，以馬球為主題，店內裝潢均是馬術裝飾，牆上掛滿馬球相關的油畫，甚具特色，作為拍攝背景一流。之前曾幾度到訪此處，服務團隊清一色外籍人士，待客風格既熱情又活潑，不時會跟客人談笑風生，但又不會令人感覺造作，令我印象深刻。隨意，並不代表隨便。雖然他們的服務毫不拘謹，但上菜節奏剛好，亦十分留意客人的每個舉動，往往會在適當的時候送上貼心的服務，甚好！

食物方面，雖然菜式不算驚為天人，亦沒有花巧的陳述與擺盤，但味道卻是簡單而踏實的好，沒有任何一道菜令我們覺得「揸流攤」。

入座後，我們各自點了一杯餐酒及雞尾酒，熱騰騰的餐包隨之奉上；餐包表面焗得香脆，亦附著少許海鹽提味，中心依然鬆軟，一旁的牛油充滿肉腸的鹹香味道，是我在Arbor以外吃過最好吃的牛油。

前菜方面，我們選了Chorizo Sausage及Grilled Bone Marrow；前者是西班牙肉腸，風味與剛剛吃過的牛油相似，充滿鹹香而且味濃，肉質柔軟多汁；後者是最邪惡的烤牛骨髓，油香十足，趁熱放在烘得香脆的法包上一起吃，滿口甘香豐胦，雖有少許肥膩，但卻欲罷不能，這正是烤牛骨髓的邪惡之處。

主菜方面，我們當然選擇鎮店的阿根廷牛扒。上菜前，侍應小姐讓我們挑選心儀的「武器」，幾把不同款式的牛扒刀任君選擇，有的實用，有的擺明搏君一笑，甚具玩味。阿根廷牛扒出名結實，但肉味濃厚突出；我們分別點了西冷及牛柳部位；當我的刀尖觸碰牛柳表面的一刻，那種彈性足以令我感到驚喜。切開牛肉，粉嫩欲滴的紅色證明生熟程度是我指定的medium rare無誤，再嚐一口，肉質鮮嫩無比，徹底打破我對阿根廷牛肉「鞋烚烚」的固有印象。

配菜方面，我們選了「蔬菜沙律」、「芝士通心粉」及「忌廉粟米」，全都是簡單而傳統的配菜，但味道比很多所謂高級餐廳還好，沙律油醋汁調得尤其好，令我們異口同聲地稱讚。

雖然已經飽到上心口，但拍拖周年紀念總需要一道甜品作結，故我們再點了排場十足的「烤棉花糖」，侍應在你面前點火，我們各自拿起棉花糖把表面輕輕烤焦，入口即溶，中心是咖啡雪糕，內冷外熱，又好玩又好食。

到達晚餐尾聲，節奏剛好，精神仍然飽滿，此時遠處傳來餐廳職員激昂的生日歌聲，並不是hea唱，令我會心一笑，下次遇到朋友生日也會再來！

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