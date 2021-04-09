【情緒有得傾@iM網欄】減肥心法   也可提升情緒管理

不知道是否因為在家工作的時間多了，感覺自己漸漸胖起來。老實說，體型的改變絕不是一時三刻的事情，總是經過一點一滴、努力耕耘的「成果」。只是一直有數不完的藉口，確保自己和運動保持一定距離！

只是當身邊的家人主動提醒，就意會到確實要正視「腹愁者聯盟」的問題。於是翻開書籍，不看還好，看了才明白自己擁有的並非皮外脂肪，更大可能是內臟脂肪，因為它集中在肚子。這些脂肪會釋放有害物質，進而引起重症，像是動脈硬化、脂肪肝、高血壓、糖尿病等等。美國曾經進行一項針對超過一萬多人的臨床研究，對內臟脂肪肥厚者而言，肚子大一吋、死亡率便增加兩倍！

減肥心法大揭秘

要正視問題，控製糖的攝取量原來十分重要；但又不應該斷糖，因為糖分也提供人需要的熱量，關鍵不外乎調整飲食、配合每天少量運動，並且改變一些生活習慣。

當中有兩種心法，筆者認為頗有意思，一是早上量體重、當天胖了當天瘦；第二是在下午兩點到六點，去吃喜歡的甜點，因為研究顯示這時段比較不容易胖！仔細思想，這兩種心法也可應用在個人情緒管理上。

當天胖了當天瘦 每天的自我反思

當天胖了當天瘦 ── 在每一天完結前，何不來個的自我反思，檢視一下自己當天發生的事情和自己情緒波幅的關連，就好像多留意吃什麼能有效抑制血糖飆升，以減低血管負荷。持之以恆去鍛鍊自省，久而久之，很有可能發現自己有一些行為模式正在不斷重複，最終也能更容易掌握一己的反射模式和相對應的情緒狀態。

趁著「小休」 與上一代展開對話

另外，筆者特別喜歡每天下午「小休」的概念。在減低內臟脂肪同時，依然可以享受

饞嘴的樂趣，實在是一件美事。一般而言，每個人總有些時候心情是比較祥和、情緒也相對穩定。讀者不妨利用這段「小休」去拆解一些謎團。例如當某君看見別人有需要時，總會奮不顧身地去幫忙，就連自己的事也管不了。這種行為反射模式是如何開始，應該可以在原生家庭成長中得知一二。所以較為有效直接的方法去解開謎底，往往就是與自己父母展開突破性的對話，像朋友一樣了解他們的成長和經歷。你或許會發現嶄新的角度去看他們和自己！

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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