【豪宅蝕讓】放盤15個月減21%　天鑄四房蝕148萬離場

二手交投暢旺之際，豪宅市場卻錄得蝕讓成交。中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝表示，何文田天鑄5座中層A室，實用面積1,320平方呎，由4,800萬元大幅劈價至3,780萬元易手，業主蝕148萬元離場。

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余社朝指，上述單位採四房雙套房間隔，另設工人套房，擁私人電梯大堂，享開揚維港煙花海景，最早於2019年12月以4,800萬元放售，去年中調整叫價至4,400萬元，至日前獲同區換樓客議價後以3,780萬元承接，實用呎價28,636元。

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據了解，原業主於2016年以3,928萬元購入單位，持貨5年，現沽貨帳面蝕148萬元離場。資料顯示，天鑄1,320呎單位上月成交呎價約3萬元水平。

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