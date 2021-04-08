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【中美關係】美國參議院擬推「2021年戰略競爭法」 　制衡中國全球影響力

宏觀解讀 21:49 2021/04/08

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參議院外交委員會成員（United State Committee on Foreign Relations）將於下周五（14日）舉行會談，商討如何立法制衡中國在全球的影響力。

外電報道，傳美國參議院外交委員會（United State Committee on Foreign Relations）將於下周五（14日）舉行會談，審議一項立法草案，以商討如何立法制衡中國在全球的影響力。

羅奇質疑拜登延續特朗普對華政策的真正目的，詳情可見﹕【下一頁】

該報道指，有關法案名稱為「2021年戰略競爭法」（"Strategic Competition Act of 2021"），法案發起人為參議院外交關係委員會主席、民主黨人Bob Menendez及共和黨人Jim Risch。法案內文約長達283頁，重點聚焦於中美在全球經濟上的競爭，內文包括要求各聯邦政府部門指定一名高級官員負責制定與中國的競爭政策、以及鼓勵美國外交盟友採取更多行動回應中國的「侵略」行為。

此外，參議院商務委員會（Senate Commerce Committee）亦將於同日審議《無盡邊疆法》（"Endless Frontier Act"），內文要求五年內撥出1,100億美元，以推動美國技術研發。該法案發起人為參議院民主黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)和共和黨參議員托德·揚（Todd Young）。舒默早前曾表示，他已指示相關國會委員會的兩黨領袖草擬立法，目標在競爭中戰勝中國。

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編輯﹕賴奕羚

外交 美國共和黨 美國民主黨 美國國會 中美關係 拜登

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