香港千萬富翁人數達51.5萬 每12人就有1個 創歷年新高

花旗銀行公布香港千萬富翁調查報告，全港擁有千萬元或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人，即約12個港人就有一位千萬富翁， 比去年50.4萬人增加逾2%，創下自發表相關報告以來歷年新高。雖然人數創新高，但2020年千萬富翁的淨資產值中位數則由1,700 萬元下降至1,550萬元，較去年調查為低。

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報告於2020年11 月至2021 年1月進行調查，透過電話以隨機形式總共訪問了超過4,000名年齡介乎21-79歲香港居民。疫情下，25%千萬富翁表示其流動資產比2019年底有所增加，當中六成五人表示，其流動資產增加的主要來源為投資回報，其中依靠股票獲利的達95%。

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零售銀行業務主管李貴莊指，千萬富翁人數不跌反升，主要源於世界各地政府推出救經濟、穩金融措施。而投資者亦懂得分散投資，達致不同的資產配置，做好風險管理。她又稱，預計今年本港的經濟會穩步向上，預料通漲及失業率會有所改善，相信今年千萬富翁人數或進一步上升。

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就樓市方面，看好未來一年樓市的千萬富翁人數上升至 15%，惟僅有一成千萬富翁表示現時為置業好時機，近四成則認為現在並非置業好時機。

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責任編輯：陳楚琨