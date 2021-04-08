【小米回購】小米連續第四日回購 　涉資4.99億元

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【B站股價】嗶哩嗶哩澄清誤傳入股游族網絡 游族林奇39歲暴斃後憂群龍無首 股價突炒起
小米 （01810） 今日（8日）再度回購1902萬股，涉資4.99億元，最高價為26.6元，最低價為26.05元，為連續第四日回購。
小米今日全日微跌0.4%，收報26.2元，成交額達26.98億。
小米指核心零部件價格持續大幅波動，詳情可見﹕【下一頁】
近日回購詳情如下﹕
|日期
|回購股份數目
|涉資（元）
|4月8日（周四）
|1,902萬股
|4.98億
|4月7日（周三）
|1,887.3萬股
|4.99億
|4月1日（上周四）
|766.5萬股
|2億
|3月31日（上周三）
|1930.76萬股
|4.99億
港交所公告顯示，小米在3月31日、4月1日、4月7日及4月8日分別進行回購。小米在3月31日回購1930.76萬股，每股最高價為26.2元，最低為25.5元，涉資4.99億元；其後則在4月1日以約2億元，回購766.5萬股，每股最高價為26.35元，最低價為26.25元；4月7日再以4.99億回購1887.3萬股，最高價為26.9元，最低價為26.25元。
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編輯﹕賴奕羚