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【小米回購】小米連續第四日回購 　涉資4.99億元

股市 20:49 2021/04/08

分享：

小米今再度回購。

小米 （01810） 今日（8日）再度回購1902萬股，涉資4.99億元，最高價為26.6元，最低價為26.05元，為連續第四日回購。

小米今日全日微跌0.4%，收報26.2元，成交額達26.98億。

小米指核心零部件價格持續大幅波動，詳情可見﹕【下一頁】

近日回購詳情如下﹕

日期 回購股份數目 涉資（元）
4月8日（周四） 1,902萬股 4.98億
4月7日（周三） 1,887.3萬股 4.99億
4月1日（上周四） 766.5萬股 2億
3月31日（上周三） 1930.76萬股 4.99億

港交所公告顯示，小米在3月31日、4月1日、4月7日及4月8日分別進行回購。小米在3月31日回購1930.76萬股，每股最高價為26.2元，最低為25.5元，涉資4.99億元；其後則在4月1日以約2億元，回購766.5萬股，每股最高價為26.35元，最低價為26.25元；4月7日再以4.99億回購1887.3萬股，最高價為26.9元，最低價為26.25元。

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編輯﹕賴奕羚

港股 小米集團－W（01810） 回購 小米

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