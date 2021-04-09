【室內設計】「暖爸」為增孩子活動空間　500萬買大圍470呎居屋　採新派「Japandi」風格　 一設計解決風水直衝問題

近年有不少人為住宅裝修，都強調空間感，又會千方百計騰出更多地方。戶主邀請相熟朋友以友情價，擲約45萬元（未包括家具及電器）裝修近470平方呎單位。整體間隔改變幅度較大，屋內走黑白簡約風，引用「Japandi」的風格設計，用上假天花用作分間用途。單位原則為兩房一廁一廳的設計；裝修後則變為一房半設計，一間為主人房、另為半開放式多用途空間，為增加更多空位，屋主又把廚廁位置對調，廚房改為開放式。

是次裝修單位位於大圍二手居屋單位，建築面積達576平方呎、實用面積達469呎，有一對夫婦、一位小朋友及一隻貓居住。男戶主Zenith接受本刊訪問時表示，原是以租屋為主，後來覺得住所空間太細，為讓小朋有更多活動空間，便花約500多萬元購買二手居屋單位。「因為購入二手居屋時前，業主仍保留一手購入狀態，而全屋水電都需要更換，所以便有裝修的想法。」

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雖然單位只有400多呎，但任職位室內設計帥的Zenith仍諗盡計仔，設法騰出屋內更多位置。收樓時，他發現原則廚房空間佔用太多位置，於是萌生出讓廚廁對調的計劃，「對於不經常在家煮食的我來說唔太實用、而原則浴室位置於客廳、視覺觀感上有壓迫感、亦令到客廳活動空間狹少。」Zenith續指，廚廁對調後，廚房位於客廳並改為開放式設計，「因為少了實牆，在視覺和觀感上因可以令到空間感大增。」

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搬到廚房位置後，可容納洗衣機和騰出掛衣的位置，「這樣可令沖涼洗衫曬衣整個流程更加方便、整體上亦都可以令到觀感上減少雜亂感覺。」浴室內的牆磚延伸至地磚均是用上水磨石磚，並加設黑框的玻璃浴屏，「水磨石磚是近來比較興的款式，主要用在北歐風格上，全白配灰色水磨石可以更加帶出效果」，至於洗手盤則用石紋設計。

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「Japandi」源自日語Japanese（日式）和北歐語Scandinavian（斯堪地那維亞式）的組合的單詞，被歸類位全新極簡主義。當中設計理念主要從簡約主義出發，並添上具有特色的物件，每個細節簡約同時具功能性。以Zenith的家為例，屋內主要減少實牆，藉此提升整體空間感。

除了廚房以開放式設計呈現外，在半開放式多用途空間內，Zenith以活動玻璃門作隔格。「一來減少實牆帶來既壓迫感、二來可以為小朋友提供更大既活動空間、玻璃間隔亦都可以增加同小朋友之間既互動性、更加容易照顧小朋友。」這間房用途多多，不但可用作為小朋友活動空間，同時又可作為書房和化妝間，Zenith笑指，可當是一間房有三個功能。房內亦設有假天花，用以分隔空間，並附有裝飾效果。

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至於在客廳設計中，進入門口的電視機位置是Zenith最花時間構思。他直指，由於一開大門會見到風水上直衝的問題，因而在門口用上半屏風加電視組合、以半虛半實形式減去直衝問題，又能解決一開大門就見到實牆的壓迫感。

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責任編輯：黎淑雯

