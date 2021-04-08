【展覽業】貿發局國際採購匯網上展吸逾2萬買家　料疫後展覽「線上線下」混合舉行

▲ 「國際採購匯」是香港貿發局首次推出的「網上加實體」混合展覽。展商及買家均期望，未來繼續參與混合模式展覽。（貿發局提供圖片）

「國際採購匯」是香港貿發局首次因應疫情而推出的「網上加實體」混合展覽。 網上展匯聚超過1,400名來自20個國家及地區的展商，吸引了近23,000名來自131個國家及地區的買家參與。

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網上展由3月17日至7月29日舉行。待疫情緩和後，實體展將於7月26至29日於灣仔會議展覽中心舉行。截至3月31日，香港貿發局共促成了超過7,000場網上商貿配對會議，讓買賣雙方在疫情下仍能保持聯繫，捕捉商機。

即使環球疫情其後緩和，其影響亦為深遠。香港貿發局副總裁周啟良相信，全球的採購模式將漸趨數碼化，日後的展覽也會以「線上線下」混合模式舉行，相輔相成。「當恢復舉辦實體展覽後，貿發局仍會定期舉辦不同主題的網上採購會，配合各行業的採購周期，為環球供應商及買家締造更多商機。」

調查：逾9成買家指網上展助找新產品

有見線上線下採購將成新趨勢，香港貿發局於展覽舉行期間向展商及買家進行了網上問卷調查。結果顯示，8成受訪展商表示，有線上元素的展覽將會是他們未來主要的推廣渠道；96%受訪者表示，會再次參加香港貿發局舉辦的網上和實體展覽會。

而買家的問卷結果則反映，82%買家傾向參加同時具有網上和實體元素的展覽會，以線上線下雙軌模式開拓商機。至於業務成果方面，逾9成買家認同網上展助他們尋找新產品及新供應商、了解市場趨勢等。

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責任編輯：朱悅瀅