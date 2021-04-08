【安邦後遺】中國傳重啟出售大家保險股權　估值約234億元

▲ 中央政府2018年接管安邦保險集團後，將業務重組並創立大家保險集團，接管主要業務。

外電報道，中國擬重啟出售大家保險集團的股權，交易最新估值約30億美元（折合約234億港元），部分投資者已對大家保險的潛在交易表示興趣。中國政府2019年將接管的安邦保險業務重組，並將主要業務注入大家保險集團。

報道指，中國政府已重啟出售大家保險集團，並有顧問公司參與，交易估值約30億美元。報道引述消息指，大家保險交易已接獲其他保險機構、基金等初步興趣，最快月內收取初步意向價，但就補充討論仍然進行中，最終未必可以達成交易。

安邦吳小暉被捕前大肆收購海外資產 3年前被沒收財產105億元人民幣

2004年註冊成立的安邦集團，10年後成為繼國壽 （02628） 及平保 （02318） 後的中國第三大保險公司。此後，安邦大肆收購海外資產，先後收購招行 （03968） 及民行 （01988） 等股權、又斥資19.5億美元收購希爾頓旗下的紐約華爾道夫酒店，以及比利時保險公司FIDEA和比利時LLOYD銀行。

2015年，安邦又斥資14億歐元收購荷蘭VIVAT保險公司，16億美元收購美國信保人壽公司及韓國東洋人壽。2016年，集團接手黑石旗下地產投資信託Strategic Hotels & Resorts Inc.集團，交易作價約65億美元，並在2017年以50億美元收購黑石在日本的住宅地產組合。

同年，安邦原董事長吳小暉被指遭警方拘留，安邦稱吳小暉「因個人原因暫不能履職」。吳小暉2018年5月因集資詐騙、職除侵佔，被判處有期徒刑18年及沒收財產105億元人民幣。

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安邦集團2018年由中國政府接管，其後進行重組並成立大家保險集團，接管安邦主要的保險業務，包括安邦人壽、養老、資管、財險業務等。

據報，吳小暉第三任妻子是中國前領導人鄧小平的外孫女卓苒，二人育有一子。但早在2015年，有內地傳媒報道，二人「夫妻關係已確認終止」。

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