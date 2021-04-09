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【好想去旅行】布吉島有望7月重開旅遊　本地旅行社料港人初期反應平平

商業 10:00 2021/04/09

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泰國已急不及待率先安排布吉島在7月重啟旅遊，不過有本地旅行社相信，開放初期港人的反應不會非常踴躍。（法新社資料圖片）

隨著全球疫情有望受控，泰國已急不及待率先安排布吉島在7月重啟旅遊。近日更有指泰國將會派發免費或折扣機票吸客。不過有本地旅行社相信，開放初期港人的反應不會非常踴躍。

【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦

【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴

金怡假期首席營運總監陳曉楠認為，香港人屬「穩陣派」，會先觀望布吉島開放後的情況，例如能否管理人流等。她估計，待8、9月情況良好，其他條件配合下，港人才會到當地旅遊。陳期望泰國布吉島可成為旅遊重啟的成功案例，促進鄰近地方開展旅遊業。

陳曉楠又指，金怡假期將會先籌備4至8人旅行團，應付家庭客需求；憂20、30人的旅行團，或未能疏解顧客疑慮。疫情過後，旅客更期望旅行社可充當應變支援的角色，而非單純地預訂行程。

另一方面，她又認為政府放寬本地遊、批准舉行「沒有目的地的郵輪旅程」，更能協助本地旅遊業復甦；亦較開放跨境旅遊容易控制。

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

記者：葉泳珊

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