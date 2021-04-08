【緣份到了@iM網欄】諸惡莫作 眾善奉行 聰明的人都會有這種特性

有一天下午，我跟一個朋友到郊區散步。突然，有一個穿著破爛的老人靠了過來，手中提著一袋袋青菜推銷。

那些青菜的賣像很差，菜葉脫水枯黃，上面還有一個個蟲咬的小洞。但朋友二話不說，一口氣買了三袋。

老人還很不好意思地解釋：「這菜是我自己種的。前陣子下大雨，菜都泡爛了，樣子不好看，真抱歉。」

老人離去後，我問朋友：「你回家真的會吃這些菜嗎？」

他想也不想地說：「不會，這些菜已經不能吃了。」



「那你為什麼要買？」

「因為那些菜不可能有人買。如果我也不買，那個老人恐怕就沒有收入了。」

朋友的善行讓我十分佩服，所以我追上老人，也跟他買了一些菜。

那老人非常高興地說：「我今天賣了一整天，只有你們肯買，真是謝謝你們。」

幾把根本不能吃的青菜，讓我上了寶貴的一課。

有一位名人講過，聰明人都明白一個道理：幫助自己的唯一方法，就是幫助別人。

當我們陷於低潮無助的時候，都希望有奇跡降臨在我們身上；

但當我們有能力的時候，是否願意去做那個創造奇跡的人呢？

有人認為這世界上沒有奇跡，有人老是盼望奇跡降臨在自己身上。

但我們是否曾經做過那個「製造奇跡」的人？

成功的人總是找機會幫助別人。而不成功的人總是會問：「我能從中得到什麼好處？」其實，幫助別人就等於幫助了自己，因為我們所做的善行終會回饋到我們自己身上。人生最美麗的補償之一，就是真誠地幫助別人之後，同時也幫助了自己。

勿以善小而不為， 勿以惡小而為之。

諸惡莫作 眾善奉行

如果每個人都願意去做，微小的善行，其實也能凝聚出龐大的希望！

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