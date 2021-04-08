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【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清

理財智慧 19:28 2021/04/08

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疫情下港人未能到外地旅遊，Staycation成過去一年的新興活動。旅發局早前公布，為繼續鼓勵消費，帶動本地氣氛，推出「賞你住」計劃，由3月26日至5月31日，市民於本地零售及，或餐飲實體店消費滿800元，憑最多兩張機印收據正本，即可換取500港元酒店住宿計劃折扣。

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旅發局指，由4月9日上午10時起，市民可根據活動網站（HolidayHK.com/zhhk/staycationdelights）詳列的參與酒店名單及聯絡方式，憑消費收據直接聯絡酒店預訂。約 140 間參與酒店的所有 500 港元或以上一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」折扣。

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參與酒店提供各式各樣住宿計劃，涵蓋親子、情侶、美食等不同主題。當中既有等同免費的「超值之選」，亦有節目豐富的「豪華之選」。除享受酒店住宿，不同計劃更提供餐飲折扣或回贈、水療優惠、景點門票等。是次「賞你住」折扣名額共 2 萬個，每間酒店獲不同配額，先到先得，額滿即止。

以下為參與酒店名單：

    點擊圖片放大
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為令市民更明白「賞你住」的詳情，旅發局也列出大家最關注的十個問題：

    點擊圖片放大
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【查詢方法】

活動網站：【請按此

熱線電話：2807 6500 (星期一至五早上 9 時至下午 6 時，星期六早上 9 時至下 午 1 時，公眾假期及星期日除外）

查詢電郵：【請按此


 

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記者：陳詠妍

零售 餐飲 著數優惠 住宿 疫情 門票 旅發局 酒店

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