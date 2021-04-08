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【精挑細選】3日睇20個盤　上車客終覓心水盤入市

股樓投資 19:20 2021/04/08

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踏入第二季，樓市旺勢持續，長假期間買家有充裕時間睇樓，更容易找到心水靚盤。中原地產元朗新時代廣場第一分行分區營業經理潘鈺恒表示，有買家連續睇樓3天，參觀約20個放盤，終尋得各方面皆合心意的單位拍板入市。

【延伸閱讀】【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？【下一頁

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潘鈺恒表示，成交單位為564321431座低層J室，實用面積411平方呎，兩房間隔。業主於3月底放盤，叫價595萬元，至本月初下調至580萬元，隨即吸引一名上車客洽購。潘鈺恒續指，買家鍾情尚悅樓齡新，提供專車往來西鐵站，出入方便，其於參觀屋苑內不同單位後認為上址景致開揚，加上設有梗廚，甚感滿意，與業主議價後終獲再減8萬元，以572萬元成交，實用呎價13,917元。

據了解，原業主於2017年3月以480萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利92萬元，物業升值19%。

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撰文 : 謝昕蕎

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