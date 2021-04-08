▲ 【中美關係】羅奇質疑拜登延續特朗普對華政策的真正目的 籲美國撤銷加徵關稅

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）表示，美國總統拜登在對華政策上，延續前任特朗普的大部分政策，對於感到相當好奇，同時中美首階段貿易協議充滿缺陷，拜登應該撤銷對華商品加徵的關稅。

羅奇接受CNBC訪問時表示，當拜登致力抹去特朗普的潛在法案時，「為何拜登會認為特朗普的對華政策，是值得留低的政策之一？這是一條需要解答的重要問題。」

羅奇指美國再大舉放水有代價，詳見【下一頁】

特朗普在任時，中美展開貿易戰，兩國相繼對對方進口的商品加徵關稅，直至第一階段貿易協議簽訂，雙方才暫停「停火」，但關稅仍然存在。拜登曾表示，他不同意特朗普對華的手法，但並不急於改善，而且行政機關亦同意利用關稅，去對抗中國的不合平貿易措施。

羅奇稱，他對於中美摩擦升溫感到非常憂慮，「（中美關係）趨於惡化，但這是沒有必要的」，中美雙方應該將焦點回到雙方的共通點。

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編輯：陳韻妍



