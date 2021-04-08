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【第2季部署】國信證券看好港股本季創新高 預期達26隻港股 藉3大催化劑修復估值

股樓投資 20:12 2021/04/08

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國信證券在4月港股策略報告中指出，對港股本季突破新高較市場抱樂觀看法，主要由於內地生產價格指數(PPI)及消費物價指數(CPI)都相繼上行，利好所有行業，恒指中的價值股獲重估價值後料發揮後勁。此外市場正逐漸消化美債息率上升的消息，注意力將重新回到業績能否驅動股價上，該行看好在經濟復甦下，企業首季盈利會持續帶來驚喜，全年盈利預期料獲市場上調。

【騰訊 700】三年又三年？ 騰訊大股東Naspers「指定動作」減持股份 一文即睇分析師及券商點解畫   詳情請看【下一頁

國信又形容恒指中的價值股包括香港本地股，內銀股和電訊股等，本身估值偏低，幾乎沒有調整空間下同屬市場上的定海神針。該行又指，市場上現有3大催化劑，包括投資禁令解除、本港通關預期、及國企股具備高息率，驅動港股修復估值，從而推動恒指估值上升。以通關預期為例，一旦本港在今季成功通關，對本地股估值的修復有重大作用。而受上述催化劑利好的港股，則達26隻。

國信證券看好估值獲修復港股一覽：

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撰文 : 李尚毅

國信證券（深：002736） 港股

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