拜登子新書寸爆特朗普仔女：靠父幹先搵到工

美國總統拜登(Joe Biden)兒子亨特(Hunter Biden)的自傳於周二(6日)面世,亨特於書中大談與拜登的關係與個人經歷。亨特更於新書寸爆美國前總統特朗普的幾名子女,諷刺特朗普的子女靠父幹才有成就,更指特朗普子女無法憑個人能力求職。

拜登兒子回應醜聞及酗酒 直言父親名氣是負擔 【下一頁】

69歲拜登妻著短裙黑絲 被轟太性感不符年齡 【下一頁】

亨特於自傳《Beautiful Things》中表示,他質疑小特朗普(Donald Trump Jr.)、伊萬卡(Ivanka Trump)、埃里克(Eric Trump)的成就,都是歸功於父親特朗普(Donald Trump)庇廕。

亨特更暗示特朗普子女如不靠父幹,就無法成功:

你認為特朗普子女有沒有試過在家族企業以外的地方工作,而不叨父親姓名的光。

(Do you think if any of the Trump children ever tried to get a job outside of their father's business that his name wouldn't figure into the calculation?)