拜登子新書寸爆特朗普仔女：靠父幹先搵到工

▲ 拜登兒子亨特更於新書寸爆美國前總統特朗普的幾名子女，諷刺他們靠父幹才有成就。

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的自傳於周二（6日）面世，亨特於書中大談與拜登的關係與個人經歷。亨特更於新書寸爆美國前總統特朗普的幾名子女，諷刺特朗普的子女靠父幹才有成就，更指特朗普子女無法憑個人能力求職。

拜登兒子回應醜聞及酗酒 直言父親名氣是負擔 【下一頁】

69歲拜登妻著短裙黑絲 被轟太性感不符年齡 【下一頁】

亨特於自傳《Beautiful Things》中表示，他質疑小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）、埃里克（Eric Trump）的成就，都是歸功於父親特朗普（Donald Trump）庇廕。

亨特更暗示特朗普子女如不靠父幹，就無法成功：

你認為特朗普子女有沒有試過在家族企業以外的地方工作，而不叨父親姓名的光。 （Do you think if any of the Trump children ever tried to get a job outside of their father's business that his name wouldn't figure into the calculation?）

特朗普身家有進帳 福布斯富豪榜仍急跌298位 【下一頁】

亨特又表示自己絕非靠父幹，更表示：「我並非為父親工作，高低起伏全靠自己。」（I've worked for someone other than my father, rose and fell on my own.）

亨特為拜登次子，任職烏克蘭能源公司的醜聞曾令拜登遭到外界攻擊。亨特在書中承認父親名氣是特權，但亦是負擔。

責任編輯：鄭錦玲