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拜登子新書寸爆特朗普仔女：靠父幹先搵到工

環球社會熱點 09:30 2021/04/09

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拜登兒子亨特更於新書寸爆美國前總統特朗普的幾名子女，諷刺他們靠父幹才有成就。

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的自傳於周二（6日）面世，亨特於書中大談與拜登的關係與個人經歷。亨特更於新書寸爆美國前總統特朗普的幾名子女，諷刺特朗普的子女靠父幹才有成就，更指特朗普子女無法憑個人能力求職。

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亨特於自傳《Beautiful Things》中表示，他質疑小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）、埃里克（Eric Trump）的成就，都是歸功於父親特朗普（Donald Trump）庇廕。

亨特更暗示特朗普子女如不靠父幹，就無法成功：

你認為特朗普子女有沒有試過在家族企業以外的地方工作，而不叨父親姓名的光。

（Do you think if any of the Trump children ever tried to get a job outside of their father's business that his name wouldn't figure into the calculation?）

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亨特又表示自己絕非靠父幹，更表示：「我並非為父親工作，高低起伏全靠自己。」（I've worked for someone other than my father, rose and fell on my own.）

亨特為拜登次子，任職烏克蘭能源公司的醜聞曾令拜登遭到外界攻擊。亨特在書中承認父親名氣是特權，但亦是負擔。

責任編輯：鄭錦玲

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