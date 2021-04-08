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【網銷汽車】Carousell汽車買賣生意佳　成立Carousell Auto Group搶佔東南亞汽車市場

商業 18:58 2021/04/08

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Carousell Group成立Carousell Auto Group，提高Carousell於東南亞汽車市場的影響力。（Carousell提供圖片）

分類買賣平台Carousell Group今天宣佈，成立Carousell Auto Group，進一步支援集團旗下分類汽車買賣平台，包括馬來西亞的Mudah Auto、越南的Cho Tot Xe，以及菲律賓、香港和新加坡的Carousell Autos，提高Carousell於東南亞汽車市場的影響力。

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汽車買賣是集團現時的主要業務，佔集團收益三分之一。Carousell Autos是東南亞瀏覽人次最多的分類汽車買賣平台，出售最多汽車相關的商品。集團展望東南亞中產消費群將不斷擴大，由現時的1.35億人增加至2030年的3.34億人，增幅預計超過兩倍。

港平台汽車產品數量　按年升3倍

香港市場的Carousell Autos 出售全新及二手車輛、電單車，以及相關配件，亦涵蓋車輛租賃服務。2020年，平台上的汽車產品數量較前一年上升了3倍。

Carousell共同創辦人吳承瀚表示，希望把Carousell Auto Group打造成汽車產品的一站式商店，讓各地用戶能快速順暢地完成汽車買賣，並在此搜尋到各種有關汽車的資訊，包括廠房、配件及服務。

他續指，希望利用新收購的創新交易平台OneShift及Revo Financial，進一步推廣平台上的汽車品牌。OneShift鼓勵新加坡車主以最佳價格，把汽車售予屬集團銷售網絡的車行；Revo Financial為用戶提供金融服務，改善購車過程，集團將於未來數月把部分新服務引入其他市場。

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責任編輯：朱悅瀅

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