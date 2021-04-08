社交媒體疫情下有增長 Youtube跑出成最大贏家

最新研究指出，在新冠疫情肆虐下，Youtube在眾多社交媒體中脫穎而出，在美國錄得最大增長。

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數據由皮尤研究中心( the Pew Research Center) ，訪問1502個美國成年人得出。這個由Google擁有的視頻分享平台，有81%的受訪者表示有使用其服務，比2019年的73%有所增長; 第二是討論區Reddit，由2019年的11%，增長至2021年的18%。

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根據報告，Youtube尤其受18至29歲群組歡迎，有95%在這個組別的受訪者表示有使用其服務。同一群組有71%表示使用Instagram，70%使用Facebook，65%使用Snapchat。

Facebook繼續成為其中一個最多美國人使用的社交媒體，有69%受訪美國民眾表示有使用其服務，但比較過去五年數字相對平平。報告亦有包括近年灸手可熱的TikTok及Nextdoor，分別有21%及13%民眾使用。

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