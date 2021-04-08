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【職場熱話】公司總有同事經常遲到　網民盤點遲到人士的4大共通點　大嘆：準時真係咁難？

理財智慧 19:39 2021/04/08

分享：

上班總會有些同事經常遲到，近日就有網民在討論區發帖，稱做過不同公司，回頭一看總有一些長期遲到同事，於是列出他們的共通點，大嘆：「準時真係咁難？」又指他們天天遲15分鐘，36天已經等於放了1天假。

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺　【下一頁

4大共通點：

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【網民熱話】打工想跳槽 兼職經朋友介紹不知如何是好 網民：跟你朋友好好解釋就好　【下一頁

帖文一出，引來網民紛紛回應，不少網民都表示有同感，「準時是一個人的時間觀念，亦代表你對他人及工作的尊重，一個人的品德有多高，少少事就可以比人看得一清二楚」、「看行業高低，老闆聰明自然會明白，最有效率就是最懶的人，用懶人開路再給些勤力的機器來做」

其他網民回應：

但是當老板找到可以替代他的人，他就即死，因為遲到是客觀事實，亦是合理解僱理由

你想表達的是妒忌！因為你絕對沒有任何可以遲到嘅條件……如果玩遲到就被老闆革職，還有：你偏肥！

有些人根本是習慣性遲到，沒有原因，而公司處理得不嚴格，那就會這樣。

 

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責任編輯：黃苑筠

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