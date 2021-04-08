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傳Twitter曾考慮收購Clubhouse 惟談判破局

環球政經 19:35 2021/04/08

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物以罕為貴，只有ios用戶獲得邀遇請碼才可使用的語音社交平台Clubhouse，迎來熱潮，使不少平台爭相模仿。據《彭博》引述消息人士報道，Twitter曾出價40億美元買下新興的語音聊天平臺Clubhouse，惟雙方談判破局。

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消息人士指出，近幾個月來Twitter頻頻與 Clubhouse 接觸，洽談收購事宜，惜因不明原因雙方停止洽談，告吹收場。《彭博》早前亦有報道指，Clubhouse 有意進行新一輪募資，該公司估值約 40 億美元。

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事實上，Twitter最近推出與Clubhouse功能相似的Twitter Spaces試用版，同戶同樣可以開設房間和設定主題，讓其他用戶參與討論和聆聽發言。三月時據外媒稱，目前Twitter Spaces還在測試階段和作出修正，但他們打算於4月推出新功能，並全面開放予所有iOS及Android用戶使用。

 

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責任編輯：陳楚琨

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