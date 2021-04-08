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聯儲局料經濟迎40年最強增長 續推貨幣政策至穩固復甦

環球政經 18:03 2021/04/08

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美國聯邦儲備局3月會議記錄，委員預料美國今年經濟，將迎來近40年最強勁增長，但對新冠疫情仍然持謹慎態度，將繼續推行貨幣政策至更穩固經濟復甦。

【美股焦點】聯儲局將公布上月議息紀錄 美股三大指數平開下一頁

多個委員預計，儘管經濟將是近40年最強增長，但仍遠未達到長期目標，未來仍然有不確定性，政策可能仍需支持一段時間，但隨著全國接種疫苗率提升，情況可望得到改善。

【虛擬貨幣】總市值超1.8萬億美元 3月內或再倍升下一頁

聯邦儲主席鮑威爾表示，若隔夜利率出現下行壓力，在往後的會議或會議中間，調整管理利率; 多個委員又強調，在縮減量化寬鬆前，需要維持充分溝通，退出時機則取決於經濟及進展進度。

會議紀錄又指，預計通脹將會攀升，而近期美國國債孳息率急升，是被視為經濟前景得到改善。

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撰文 : 馮卓謙

美國聯儲局 貨幣政策 量化寬鬆 鮑威爾 美國 疫苗

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