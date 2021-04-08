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花旗首席策略師再示警股市泡沫　基金經理有「不得不追漲」壓力

股市 19:15 2021/04/08

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美股標指昨日再創新高，但市場再警示股市泡沫。花旗集團首席美股策略師Tobias Levkovich表示，股市正在進入泡沫區，市場過度熬情、高漲的估值，讓人聯想起網絡泡沫時代「這次不一樣」的心態。

外媒報道，Levkovich在周三發布的報告中寫道，注意到一種類似1999年的心態，雖然意識到最終恐以悲劇收場，但基金經理已開始感受到「不得不在股市追漲的壓力」，這種壓力在網絡泡沫時也廣泛存在。

聯儲局指有必要維持量寬，詳見【下一頁】

Levkovich指出，大規模的財政刺激措施和寬鬆的央行政策，已經形成了一個「無需規避風險」的觀念，但是不斷下調的盈利修正和指引，聯儲局最終將縮表的預期及可能出現令人警覺的通脹數據，都表明需要謹慎行事。

Levkovich又指出，目前股市高度樂觀的態度讓他非常擔憂，提醒客戶情緒指標已升至狂熱區，暗示未來12個月的標普500指數將出現負回報。他將2021年底的標指目標價定為3800點，在彭博3月調整中，他的預測是同行中最低，而標指於4月7日收報4079點。

相關文章：拜登：願意聽取公司稅率低於28%的建議

編輯：區嘉俊

美股 花旗銀行

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