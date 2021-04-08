【東京奧運】傳讓選手優先接種疫苗 日本政府火速澄清

日本東京奧運將於7月舉行，但日本近日新冠肺炎疫情有反彈跡象，當局嚴陣以待加強防疫措施。外媒報道指日本政府曾計劃讓東京奧運及殘奧會選手優先接種新冠疫苗，但當局其後急速澄清傳言，指目前不打算優先為選手接種新冠疫苗。

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日本接種新冠疫苗進度緩慢，自2月起至今，1.26億人口當中，只有約100萬醫護人員接種首劑輝瑞疫苗，其中優先群體需等待至下周才獲接種疫苗，接種進度比預期慢。但共同社引述政府官員指，當局正研究讓東京奧運及殘奧運動員於6月底前全部接種新冠疫苗。消息引起日本民眾不滿，批評優先群體仍未開始接種疫苗，為何讓體格強健的運動員接種疫苗。

內閣官房長官加藤勝信其後澄清，指政府不會優先為奧運運動員接種疫苗，但仍無阻民眾憤怒情緒。雖然日本政府堅持東京奧運將如期舉行，但大部分市民憂慮新冠肺炎疫情惡化，都希望取消或再次把奧運延期。

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東京奧運將於7月23日揭幕，但當地新冠肺炎確診數字再度反彈，周四單日錄得545宗新確診病例。東京都知事表示，她將要求中央政府於首都地區採取緊急措施。

責任編輯：郭麗明