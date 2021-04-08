【每日焦點】蘋果或需延遲生產MacBook、iPad　惡意軟件「FlixOnline」冒充Netflix偷取資料

▲ 蘋果（Apple）受全球芯片及零件短缺影響，旗下MacBook、iPad產品需延遲生產。另有研究人員揭發Android惡意軟件，透過冒充Netflix程式來偷取用戶資料。

受到全球芯片及零件短缺影響，有消息人士指出，蘋果（Apple）的MacBook、iPad產品的生產或需延遲。據悉，MacBook缺乏PCB印刷電路板零件，而部分iPad產品也缺少顯示器及面板，因而需被迫延遲生產，傳蘋果需將部分訂單推遲至下半年。

【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響 或需推遲生產MacBook、iPad

現時有愈來愈多人透過Netflix觀看影片，近期有研究人員揭發一款Android惡意軟件，透過冒充Netflix程式來偷取信用卡等資料。據發現，最近Google Play商店出現一款「FlixOnline」應用程式，該程式聲稱免費提供兩個月Netflix訂閱資格，藉此吸引用戶下載。

【網絡安全】研究人員揭發Android惡意軟件 冒充Netflix程式偷取信用卡資料

【更多科技新聞】

＜＜【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能 可透過語音搜尋或播放音樂

＜＜【Signal新功能】Signal向英國用戶推支付功能 可支援MobileCoin錢包付款

責任編輯：李寶如