香港郵政推「香港懷舊小食」特別郵票及相關郵品 1套6枚售價21.6元

香港郵政將以「香港懷舊小食」為題，於本月22日發行一套6枚郵票及郵票小型張，展示形形色色的風味小食，各郵政局當日起將發售特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、郵票小型張、小版張、套摺、珍藏卡及已蓋銷首日封，市民亦可於郵票策劃及拓展處網頁或香港郵政流動應用程式，查閱有關這套特別郵票及相關郵品的詳情。

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是次發行的特別郵票分別繪有6款經典的地道小食，包括魚蛋；糖葱餅、煎釀三寶、菠蘿油、滷水串，以及花生糖。；郵票小型張則展示另外5款讓人回味的懷舊小食，有香滑腸粉、豆腐花、麥芽糖夾餅、缽仔糕，以及雞蛋仔。

設計師以簡約寫實的畫風配以鮮明亮麗的色彩，採用壓印技術印刷郵票，使各款本地小食更具立體感，是次最引人注目的，莫過於以雞蛋仔為造型的套摺。其外形獨特，加上傳統啡色紙袋的元素，增添了懷舊復古的氣息。至於同時推出的珍藏卡，上面嵌有一套6枚自動黏貼郵票，以清新簡潔的配色，凸顯郵票圖案，讓大家可時刻回味這6款充滿集體回憶的人氣地道小食。

至於小版張上，兩套郵票分別以波浪形排列，營造出起伏有序的視覺效果，更有多種懷舊餐具、港式奶茶等元素穿插點綴，使郵票主題更為突出。

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責任編輯：潘曉豐