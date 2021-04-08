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美國擬解除部分制裁 換伊朗重回談判

環球社會熱點 18:55 2021/04/08

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自美國前總統特朗普（Donald Trump）單方面撤回伊朗核協議（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱JCPOA）後，美伊兩國關係跌至冰點，至現總統拜登（Joe Biden）上任才再現希望。美國國務院當地時間周三（7日）宣布，準備解除部分不符合伊朗核協議的制裁，換取伊朗重回談判桌，恢復伊朗核協議。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，正採取必要的行動，重新符合JCPOA規定，包括取消與JCPOA規定不符的制裁。但普萊斯拒絕透露取消的制裁內容，白宮亦同樣拒絕回應事件。現時美國和伊朗官員正在維也納，通過歐洲代理人間接談判，嘗試重啟JCPOA。據報，美國和伊朗在維也納同意建立工作組，共同以雙方重新遵守核協議為目標。

拜登下令空襲敘利亞  報復伊朗代理人襲擊美軍（第二版） 【下一頁】

新美國安全中心中東安全總監戈登堡（Ilan Goldenberg）表示，重返核協議並非易事，需要時間和艱難的談判，若美國和伊朗能夠直接對話會更好，但建立工作組仍是重要進展。

伊朗政府發言人上周表示，美國政府遲遲不解除對伊朗的制裁，不但令重回核協議的機會減少，亦減低美國與伊朗改善關係的可能性。伊朗傳媒引述政府官員報道指，在美國解除所有對伊朗的制裁前，不會停止生產濃度為20%的濃縮鈾。伊朗當局周三（7日）表示，目前伊朗濃度為20%的濃縮鈾儲存量已達55公斤。伊朗生產速度明顯快過其1月訂立法例所要求的每月10公斤。

﻿政治凌駕人命？ 伊朗禁絕英美新冠疫苗 【下一頁】

前美國總統奧巴馬（Barack Obama） 任內，伊朗與中美俄英法德六國於2015年達成協議，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁。但特朗普（Donald Trump） 接任後，認為協議十分不合理，所以在2018年宣佈美國撤出協定，並對伊朗重新實施全面制裁。伊朗隨即表示，準備衝新啟動工業級別鈾濃縮計劃。 美國現任總統拜登（Joe Biden）曾表示，美國將恢復協議重新參與談判。

責任編輯：李俊儀

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